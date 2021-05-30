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Muradiye Mahallesine 100 tonluk içme suyu deposu yapıldı - Son Dakika

Muradiye Mahallesine 100 tonluk içme suyu deposu yapıldı

30.05.2021 14:20
Muradiye Mahallesine 100 tonluk içme suyu deposu yapıldı, System.String[]

MASKİ Genel Müdürlüğü, Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye Mahallesinde 100 tonluk prefabrik içme suyu deposu montajı yaptı.

MASKİ Genel Müdürlüğü, Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye Mahallesinde 100 tonluk prefabrik içme suyu deposu montajı yaptı. Yapılan çalışma ile mahallenin içme suyu kapasitesini artırmak için önemli bir adım daha atıldı.

Yeterli su temini noktasında çalışmalarını sürdüren Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye Mahallesinde prefabrik içme suyu deposu montajı gerçekleştirildi. 100 tonluk depoların bağlantısını yapan İçme Suyu Dairesi Başkanlığı bünyesine bağlı ekipler, ayaklı su deposuna önemli bir ek kaynak sağladı. Manisa'nın en büyük mahallelerinden biri olan Muradiye'ye büyük altyapı dönüşümü öncesinde önemli bir hizmet daha ulaştırıldı. Sondajların faaliyete geçmesinin ardından içme suyu depoları devreye alınacak.

"Çok memnunuz, çok onurluyuz"

Mahalle Muhtarı Eyüphan Aykıran, "MASKİ bizim için gerçekten çok çalışıyor. Çok memnunuz, çok onurluyuz. Cengiz Başkanımız sözünün eri biri. Kendisinden Allah razı olsun. Kendisine çok teşekkür ediyoruz" dedi. - MANİSA

Muradiye Mahallesine 100 tonluk içme suyu deposu yapıldı
Muradiye Mahallesine 100 tonluk içme suyu deposu yapıldı
Muradiye Mahallesine 100 tonluk içme suyu deposu yapıldı

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, İçme Suyu, Yunusemre, Manisa, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Muradiye Mahallesine 100 tonluk içme suyu deposu yapıldı - Son Dakika


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