Muradiye - Menemen Kavşağı Saat Kulesi, Peyzaj ve Çevre Düzenlemesi - Son Dakika
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Muradiye - Menemen Kavşağı Saat Kulesi, Peyzaj ve Çevre Düzenlemesi

14.12.2021 18:09
Muradiye - Menemen Kavşağı Saat Kulesi, Peyzaj ve Çevre Düzenlemesi

Manisa'daki şehirleşmeye yeşillendirme çalışmalarıyla nefes aldıran Manisa Büyükşehir Belediyesi, Muradiye-Menemen Kavşağı'nda başlattığı peyzaj çalışmasını tamamlandı.

Manisa'daki şehirleşmeye yeşillendirme çalışmalarıyla nefes aldıran Manisa Büyükşehir Belediyesi, Muradiye- Menemen Kavşağı'nda başlattığı peyzaj çalışmasını tamamlandı. Fen İşleri Dairesi Başkanlığımız tarafından mevcut alana modern bir saat kulesi monte edilerek, Kent Estetiği Dairesi Başkanlığımız tarafından yapılan peyzaj uygulamasıyla kavşağa modern bir görüntü kazandırıldı.

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Manisa Büyükşehir Belediyesi, Menemen, Manisa, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Muradiye - Menemen Kavşağı Saat Kulesi, Peyzaj ve Çevre Düzenlemesi - Son Dakika


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