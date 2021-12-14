Muradiye - Menemen Kavşağı Saat Kulesi, Peyzaj ve Çevre Düzenlemesi - Son Dakika

Manisa'daki şehirleşmeye yeşillendirme çalışmalarıyla nefes aldıran Manisa Büyükşehir Belediyesi, Muradiye- Menemen Kavşağı'nda başlattığı peyzaj çalışmasını tamamlandı. Fen İşleri Dairesi Başkanlığımız tarafından mevcut alana modern bir saat kulesi monte edilerek, Kent Estetiği Dairesi Başkanlığımız tarafından yapılan peyzaj uygulamasıyla kavşağa modern bir görüntü kazandırıldı.