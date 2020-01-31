Muradiye Müftülüğünden 'Camilere Davet' programı - Son Dakika

2020 eğitim öğretim yılının sömestri tatiline girmesiyle düzenlediği "Camilere Davet" programıyla öğrencilere Kur'an-ı Kerim ve dini bilgiler eğitimi verdi.



Değişik camilerde dini eğitim gören öğrenciler için düzenlenen ve Merkez Camiinde verilen final programına İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Savar, kurum amirleri ve cami cemaati katıldı. Programda bir konuşma yapan İlçe Müftüsü Abdüsselam Özdere, "Sömestri tatili dolayısıyla öğrencilerimiz camilerimizde din görevlilerimiz tarafından icra edilen programlara davet edildiler. İlçemizdeki öğrencilerimizin büyük bir özveriyle ve son derece başarılı bir şekilde yürüttükleri bu iki haftalık çalışmayı Muradiye Merkez Camiimizde yaptığımız final ile sonuçlandırdık. Öğrencilerimiz sıkılmadan din görevlilerimiz tarafından verilen eğitimi kesintisiz ve ilgiyle devam ettirdiler. Bizler de öğrencilerimizi mutlu etmek için böyle güzel bir final programı düzenledik, çok da güzel oldu. Öğrencilerimizin mutluluğunu görünce bizler de mutlu olduk, mutluluklarına ortak olduk. Kendilerine çeşitli hediyeler takdim ettik. Umuyoruz ki öğrencilerimiz için güzel bir eğitim olmuştur. İkinci dönem eğitim öğretim yılında kendilerine başarılar diliyoruz. Bu final programımızda bizleri onurlandıran Kaymakamımız Erkan Savar başta olmak üzere kurum amirlerimiz, din görevlilerimiz, öğrenci velilerimiz, cami cemaati ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Din gönüllüsü hocalarıma gösterdikleri bu gayret ve ilgilerinden dolayı şükranlarımı sunuyor, hepsini yürekten kutluyorum" dedi. - VAN