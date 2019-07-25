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Muradiye MYO'da '15 Temmuz' konulu panel

27 dakika önce

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Muradiye Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle "15 Temmuz Darbe Girişiminin Toplumsal Etkileri" başlıklı bir panel düzenlendi.

Muradiye MYO'da '15 Temmuz' konulu panel, System.String[]
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Muradiye Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle "15 Temmuz Darbe Girişiminin Toplumsal Etkileri" başlıklı bir panel düzenlendi.

Van YYÜ Muradiye Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen "15 Temmuz Darbe Girişiminin Toplumsal Etkileri" konulu panel, okulun toplantı salonunda yapıldı. Programa panelist olarak katılan YYÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. A. Menaf Turan, FETÖ darbe girişiminin oluşturduğu toplumsal etkiler üzerine bir sunum yaptı.

Sunumun ardından soru-cevap kısmında katılımcıların soruları cevaplandı.

Panele Muradiye Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Naci Genç, Prof. Dr. Reha Saydan, akademik ve idari personel katıldı. - VAN
Muradiye, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 05:40 Kaynak: İHA
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