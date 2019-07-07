Son Dakika Haberleri: Muradiye'nin yolları bakımdan geçiyor
Son Dakika Güncel Haber

Muradiye'nin yolları bakımdan geçiyor

30 dakika önce

Yunusemre Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Muradiye Mahallesinde yol bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Muradiye'nin yolları bakımdan geçiyor, System.String[]
Yunusemre Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Muradiye Mahallesinde yol bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi çalışmaların ihtiyaç duyulan tüm sokak ve caddelerde yapılacağını belirtti.

Yunusemre Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Muradiye Mahallesinde birçok sokağın yol bakım ve onarımını tamamlarken; mahallede ihtiyaç olan yollarda ise çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, Utku, Yeşil, 93, Sıhhiye, Sağlık, Gümüş ve Çetin sokaklarında çalışmalarını tamamlarken, 201 ve 202 sokaklarında ise bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor. Yapılan yol yapım çalışmalarını yerinde inceleyen Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, sezon boyunca belli bir program dahilinde ihtiyaç olan yollarda düzenlemenin devam edeceğini belirtti. - MANİSA
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 04:00 Kaynak: İHA
Fen İşleri Müdürlüğü, Mehmet Çerçi, Yunusemre, Muradiye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ekrem İmamoğlu: CHP'nin tüm üyelerinden bir isteğim var AK Partili vekil, pazarın iş günü, cumanın tatil olmasını istiyor Son dakika! Fenerbahçe Vedat Muriç'i transfer etti Ergenekon savcılarına yeni dava yolda!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.7.2019 16:30:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Muradiye'nin yolları bakımdan geçiyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]