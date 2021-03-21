Muradiye OSB'de Osman Kıvırcık resmen başkan - Son Dakika

Muradiye OSB'de Osman Kıvırcık resmen başkan

21.03.2021 12:36
Muradiye OSB'de Osman Kıvırcık resmen başkan, System.String[]

26 Şubat 2021 tarihinde ilk seçimini yapan Manisa Muradiye Organize Sanayi Bölgesi (MUOSB) ilk müteşebbis heyet toplantısını Yunusemre Kaymakamlığında yaptı.

26 Şubat 2021 tarihinde ilk seçimini yapan Manisa Muradiye Organize Sanayi Bölgesi (MUOSB) ilk müteşebbis heyet toplantısını Yunusemre Kaymakamlığında yaptı. Toplantıda yönetim kurulu üyeleri, denetim kurulu üyeleri ve OSBÜK üyeleri seçilirken, yapılan seçimi kazanan Osman Kıvırcık MUOSB Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçildi. MUOSB Müteşebbis Heyet Başkanı Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay olurken, müteşebbis heyet Başkan vekili de bölge sanayicilerinde Nihat Turan oldu.

Yunusemre Kaymakamı ve MUOSB Müteşebbis Heyet Başkanı Atilla Kantay, yönetim kuruluna görevinde başarılar diledi. Osman Kıvırcık başkanlığındaki Muradiye OSB'de Başkanvekili Fatih Çetkin olurken, yönetim kurulu üyeleri ise Serkan Yurteri, Hikmet Güngör, İlkay Deha Kurutaç oldu. Denetim Kurulu üyeliklerine ise Tuğrul Yavuz ve Hasan Eryılmaz seçildi.

MUOSB Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kıvırcık uzun yıllardır Muradiye OSB bölgesinde sanayicilik yaptığını ve bölgenin sorunlarının neler olduğunu çok iyi bildiğini belirtti. Başkan Kıvırcık, bölgede uzun yıllardır yaşanılan ve çözümsüz kalan elektrik sorunlarının çok kısa zamanda çözüme kavuşacağını, konu ile ilgili EPDK ve Gediz Elektrik ile görüşmeler yapıldığını ve bölgeye eksiklikler konusunda yatırıma başlanıldığını söyledi. Kıvırcık, "Ayrıca bölgenin alt yapı ve üst yapı yetersizlikleri ile ilgili hedefimizin 2021 yılı içerisinde projelerinin tamamlanarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza gönderilmesi ve yatırımların uygulamaya geçirilmesidir. Bölgemizin biran önce hak ettiği seviyeye getirilmesi amacıyla Muradiye OSB için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz. Bölge ile ilgili bu çalışmaları yaparken en büyük ihtiyacımız bölge sanayici ve katılımcılarımızın desteğidir. İnşallah tüm katılımcılarımızdan alacağımız destek ile gece gündüz çalışacağız" dedi.

Başkan Osman Kıvırcık sanayicilerden oluşan Yönetim Kurulunun genç, dinamik bir yapıya sahip olduğunu, hepsinin kendi işlerinde başarılı ve hepsinin ayrı alanlarda akademik kariyer sahibi olduklarını söyledi. Başkan Kıvırcık, güçlü ve dinamik ekiple hızlı ve yerinde kararlar alarak uygulamaya koyacaklarını belirtti. Muradiye OSB'nin Türkiye genelinde bulunan 350 OSB arasında görünürlüğünü ve bilinirliğini arttırmayı hedeflediklerini kaydeden Başkan Kıvırcık, bölgeye yeni yatırımcılar çekeceğini söyledi.

MUOSB Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kıvırcık, sözlerini şöyle tamamladı: "26 Şubat 2021 tarihinde yapılan seçimde bizlere oy veren vermeyen bölgemizde bulunan veya yatırım yapmayı planlayan tüm sanayicilerimize aynı mesafede olacağız ve bölgemizin faydasına olacak her türlü iş ve işlemleri hızla çözüme kavuşturup sanayicilerimiz ve yatırımcılarımızın önünü açacağız." - MANİSA

Muradiye OSB'de Osman Kıvırcık resmen başkan
Muradiye OSB'de Osman Kıvırcık resmen başkan
Muradiye OSB'de Osman Kıvırcık resmen başkan
Muradiye OSB'de Osman Kıvırcık resmen başkan
Muradiye OSB'de Osman Kıvırcık resmen başkan

Organize Sanayi Bölgesi, Yunusemre, Manisa, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Muradiye OSB'de Osman Kıvırcık resmen başkan - Son Dakika Ekonomi


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