Muradiye Şelalesi Baharla Birlikte Coştu

Van'ın Muradiye ilçesinde her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret etiği Muradiye Şelalesi, havaların ısınması ve karların erimesiyle coşmaya başladı.

Van'ın Muradiye ilçesinde her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret etiği Muradiye Şelalesi, havaların ısınması ve karların erimesiyle coşmaya başladı.



Kış aylarında donarak farklı bir güzellik oluşturan Muradiye Şelalesi'nin debisi, bahar aylarıyla birlikte yükseldi. Yaklaşık 20 metre yükseklikten akan şelale, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor. İstanbul'dan Van'ın turistik yerlerini gezmek için gelen kafile, ilk kez gördükleri şelaleye hayran kaldı. İstanbul'dan geldiklerini belirten Feza Uygun, Muradiye Şelalesi'ne ilk kez geldiklerini belirterek, "Şelale çok güzel, Van'ın güzelliklerini görmeye geldik. Van Kalesi, Muradiye Şelalesi ve akabinde Akdamar Adası'na gideceğiz. Şelaleyi çok beğendik, değişik bir atmosfer ve güzel bir doğa harikası. İyi ki gelmişiz. Unutulmayacak bir anı oldu bizim için" dedi.



Gezinti yapıp hatıra fotoğrafı çeken grup, asma köprünün girişinde semaver çayı içerek doğanın tadını çıkardı. Şelalenin doğal güzellikleri karşısında çok etkilendiklerini dile getiren grup, daha sonra şelaleden ayrıldı. - VAN

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