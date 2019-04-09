Muradiye Şelalesi İlgi Görüyor

Van'a il dışından turlarla gelenler, baharda farklı bir güzelliğe bürünen Muradiye Şelalesi'ne ilgi gösteriyor.

Van'a il dışından turlarla gelenler, baharda farklı bir güzelliğe bürünen Muradiye Şelalesi'ne ilgi gösteriyor.



Muradiye Şelalesi, turlarla kente gelen ziyaretçilerin uğrak noktaları arasında yer alıyor.



Kente gelen ziyaretçiler, havaların ısınmasıyla debisi artan şelale çevresinde yürüyüş yapıyor, semaver çayı içiyor ve fotoğraf çektiriyor.



İstanbul'dan turla Van'a gelen Feza Uygun, şelaleyi çok beğendiğini belirterek, "Çok değişik bir atmosfer ve doğa harikası. İyi ki gelmişiz, unutulmayacak bir anı oldu." dedi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Son Dakika! CHP Sözcüsü: İstanbul'da Geçersiz Oyların Yüzde 96'sı Sayıldı, İmamoğlu 14 Bin 532 Oy Önde

AK Parti Kulislerinde İstanbul İçin Üç Farklı Görüş Öne Çıkıyor

Milyonlarca Emeklinin Gözü Temmuz Ayında Açıklanacak Enflasyon Verisinde

İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nin Düzenlediği Stratejik Buluşmalar Haftasının İkincisi Düzenlenecek