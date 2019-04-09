Son Dakika Haberleri: Muradiye Şelalesi İlgi Görüyor

Muradiye Şelalesi İlgi Görüyor

5 dakika önce

Van'a il dışından turlarla gelenler, baharda farklı bir güzelliğe bürünen Muradiye Şelalesi'ne ilgi gösteriyor.

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Van'a il dışından turlarla gelenler, baharda farklı bir güzelliğe bürünen Muradiye Şelalesi'ne ilgi gösteriyor.

Muradiye Şelalesi, turlarla kente gelen ziyaretçilerin uğrak noktaları arasında yer alıyor.

Kente gelen ziyaretçiler, havaların ısınmasıyla debisi artan şelale çevresinde yürüyüş yapıyor, semaver çayı içiyor ve fotoğraf çektiriyor.

İstanbul'dan turla Van'a gelen Feza Uygun, şelaleyi çok beğendiğini belirterek, "Çok değişik bir atmosfer ve doğa harikası. İyi ki gelmişiz, unutulmayacak bir anı oldu." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 11:37 Kaynak: AA

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