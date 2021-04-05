MURADİYE ŞELALESİ, İLKBAHARDA COŞTU - Son Dakika

MURADİYE ŞELALESİ, İLKBAHARDA COŞTU

05.04.2021 09:47

VAN'da, her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Muradiye Şelalesi'nin havaların ısınması ve karların erimesi ile debisi arttı.

VAN'da, her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Muradiye Şelalesi'nin havaların ısınması ve karların erimesi ile debisi arttı. İlkbaharın gelmesiyle de coşkun akmaya başlayan şelale, seyrine doyum olmayan manzarası ve eşsiz doğal güzelliği ile ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor. Gülşen Günay, her mevsim ayrı güzelliğe bürünen şelaleye hayran kaldığını belirterek, Kalabalık grupla geldik. Muradiye Şelalesi, her mevsim ayrı güzel oluyor. Kışın geldiğimizde donmuş hali tam kartpostallıktı. Buraya gelenler fotoğraf çekip, aileleriyle piknik yapıyor dedi.

Van'ın Muradiye ilçesinde bulunan, kente yaklaşık 90 kilometre uzaklıktaki Muradiye Şelalesi, ziyaretçilere doyumsuz seyir sunuyor. Her mevsim ayrı güzel olan şelale, özellikle kışın donunca turistlerin ilgi odağı oluyor. Şelale, ilkbahar mevsiminde de gürül gürül akıyor.

Havaların ısınmasıyla debisi yükselen ve yaklaşık 20 metre yükseklikten akan şelale, en çok da fotoğraf sanatçılarının ilgisini çekiyor. Şelale, kışın Pamukkale'deki travertenleri andıran buzla kaplı hali, yazın ise coşkulu akışı ile eşsiz manzara sunuyor. Çevre illerden gelenler, şelalenin manzarasıyla fotoğraf çektirirken, çay içip, mısır yemenin keyfini çıkarıyor.

Erciş ilçesinden şelaleyi görmeye gelen Gülşen Günay, hayran kaldığını belirterek, Kalabalık grupla geldik şelaleye. Muradiye Şelalesi her mevsim ayrı güzel oluyor. Bizler de bunu bildiğimiz için ilkbaharın başladığı bugünlere denk getirdik bu gezimizi. Bu mevsimde daha coşkun, daha gürül gürül akıyor. Kışın geldiğimizde donmuş hali tam kartpostallıktı ve çok güzeldi. Buraya gelenler fotoğraf çekip, aileleriyle piknik yapıyorlar. Herkese tavsiye ediyoruz diye konuştu.

Sami Demir ise Urartuların başkentindeyiz. Emrah ile Selvi'nin diyarındayız. Bu güzellikleri gelip görmek güzel bir şey. Muradiye Şelalesi, Türkiye'de eşi benzeri bulunmayan güzellik. Çünkü tamamıyla doğal olması bizleri buraya çekiyor. Akarsuların, derelerin kaynağı burası. Buradan Van Gölü'ne dökülüyor. Dökülen bu sularda inci kefali yumurta bırakıyor ve gelecekte bunlar bize besin kaynağı oluyor. Muradiye Şelalesi'ne müthiş ziyaretçi akını var dedi.

MURADİYE ŞELALESİ, İLKBAHARDA COŞTU
MURADİYE ŞELALESİ, İLKBAHARDA COŞTU
MURADİYE ŞELALESİ, İLKBAHARDA COŞTU
MURADİYE ŞELALESİ, İLKBAHARDA COŞTU
MURADİYE ŞELALESİ, İLKBAHARDA COŞTU
MURADİYE ŞELALESİ, İLKBAHARDA COŞTU
MURADİYE ŞELALESİ, İLKBAHARDA COŞTU
MURADİYE ŞELALESİ, İLKBAHARDA COŞTU
MURADİYE ŞELALESİ, İLKBAHARDA COŞTU
MURADİYE ŞELALESİ, İLKBAHARDA COŞTU
MURADİYE ŞELALESİ, İLKBAHARDA COŞTU
MURADİYE ŞELALESİ, İLKBAHARDA COŞTU
MURADİYE ŞELALESİ, İLKBAHARDA COŞTU
MURADİYE ŞELALESİ, İLKBAHARDA COŞTU
MURADİYE ŞELALESİ, İLKBAHARDA COŞTU

Muradiye Şelalesi, Muradiye, Gülşen, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MURADİYE ŞELALESİ, İLKBAHARDA COŞTU - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Haftaya yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı 454 liradan işlem görüyor Haftaya yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı 454 liradan işlem görüyor "Kulüpler neden batıyor?" sorusunun adeta cevabı oldu! 8 dakikalık performans için 10 milyon ödendi Haftaya düşüşle başlayan dolar, 8,17'den işlem görüyor Haftaya düşüşle başlayan dolar, 8,17'den işlem görüyor Otomotivde çip krizi giderek büyüyor! Suzuki Japonya'daki üç fabrikasından ikisinde üretimi durdurdu Otomotivde çip krizi giderek büyüyor! Suzuki Japonya'daki üç fabrikasından ikisinde üretimi durdurdu Ünlü sunucu Buket Aydın, peş peşe göğüs dekolteli pozlarını paylaştı Ünlü sunucu Buket Aydın, peş peşe göğüs dekolteli pozlarını paylaştı Bir ülkeyi karıştıran çıplak fotoğraf çekimi: 20 model apar topar tutuklandı Bir ülkeyi karıştıran çıplak fotoğraf çekimi: 20 model apar topar tutuklandı Apartman yönetiminden tepki çeken uyarı: Köpekler ve kuryeler giremez Apartman yönetiminden tepki çeken uyarı: Köpekler ve kuryeler giremez Yasak aşk cinayetinde kan donduran detay! Eşiyle ilişki yaşayan adamın başını taşla ezip ölmesini beklemişler Yasak aşk cinayetinde kan donduran detay! Eşiyle ilişki yaşayan adamın başını taşla ezip ölmesini beklemişler
104 emekli amiralin imzaladığı Montrö bildirisinin yankıları sürerken bir bildiri de eski milletvekillerinden geldi 104 emekli amiralin imzaladığı Montrö bildirisinin yankıları sürerken bir bildiri de eski milletvekillerinden geldi         
11:21
Kredi çekecekler için emsal karar! Müşteriye zorla hayat sigortası yaptıran banka parayı iade edecek Kredi çekecekler için emsal karar! Müşteriye zorla hayat sigortası yaptıran banka parayı iade edecek         
11:19
Ekranların en popüler amiraliydi! Montrö bildirisine imza attı, şimdi gözaltında Ekranların en popüler amiraliydi! Montrö bildirisine imza attı, şimdi gözaltında         
11:05
Şimdi korona düşünsün! Türkiye'nin yerli ve milli ilacı yıl sonuna kadar hazır hale gelecek Şimdi korona düşünsün! Türkiye'nin yerli ve milli ilacı yıl sonuna kadar hazır hale gelecek         
10:53
Hatay faciası sonrası G.Saray'da gidecekler ve kalacaklar belli oldu Hatay faciası sonrası G.Saray'da gidecekler ve kalacaklar belli oldu         
10:46
Son Dakika! Yargıtay'dan emekli 104 amiralin imza attığı bildiriyle ilgili açıklama: Yargı kurumları yasalar çerçevesinde gereğini ifa edecektir Son Dakika! Yargıtay'dan emekli 104 amiralin imza attığı bildiriyle ilgili açıklama: Yargı kurumları yasalar çerçevesinde gereğini ifa edecektir         
10:35
Son Dakika: Enflasyon mart ayında yüzde 1,08 artarak yıllık bazda yüzde 16,19 oldu Son Dakika: Enflasyon mart ayında yüzde 1,08 artarak yıllık bazda yüzde 16,19 oldu         
09:59
Hayat Bilgisi'ndeki Pikaçu rolüyle ünlenen Kerem Kupacı yurt dışına yerleşti Hayat Bilgisi'ndeki Pikaçu rolüyle ünlenen Kerem Kupacı yurt dışına yerleşti         
09:57
Dünyaca ünlü teknoloji markası LG, akıllı telefon pazarından çekiliyor Dünyaca ünlü teknoloji markası LG, akıllı telefon pazarından çekiliyor         
09:37
Tarlada bulunan 4 gencin ölümündeki sır perdesi aralandı: İntiharlarına 'fakir kokaini' sebep olmuş Tarlada bulunan 4 gencin ölümündeki sır perdesi aralandı: İntiharlarına 'fakir kokaini' sebep olmuş         
09:01
Amiraller bildiriyi nasıl hazırladı, neden gece yarısı yayınladı? Merak edilen sorular yanıt buldu Amiraller bildiriyi nasıl hazırladı, neden gece yarısı yayınladı? Merak edilen sorular yanıt buldu         
08:39
Mutant virüsün bir dakikada bulaşabildiğini belirten uzmanlar uyarıyor: Kalabalık ortamlarda çift maske takın Mutant virüsün bir dakikada bulaşabildiğini belirten uzmanlar uyarıyor: Kalabalık ortamlarda çift maske takın         
08:08
Baskında yakalanan kadın ikinci kattan atladı, eşinin feryatları geceye damga vurdu Baskında yakalanan kadın ikinci kattan atladı, eşinin feryatları geceye damga vurdu         
07:39
Son Dakika! Tepkilerin odağındaki Montrö bildirisine imza atan 10 amiral gözaltında Son Dakika! Tepkilerin odağındaki Montrö bildirisine imza atan 10 amiral gözaltında         
07:30
Bir Bülent Serttaş vakası daha! Ünlü oyuncu, Damla Sönmez'in oryantal dansına kafa çevirdi Bir Bülent Serttaş vakası daha! Ünlü oyuncu, Damla Sönmez'in oryantal dansına kafa çevirdi         
00:31
CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan 104 amiralin yayınladığı bildiriyle ilgili ilk açıklama: Bu sahte gündemler tutmaz CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan 104 amiralin yayınladığı bildiriyle ilgili ilk açıklama: Bu sahte gündemler tutmaz         
14:44
Düğün takılarını satarak başladığı işte, 40 bin liralık sermayesini 2.5 milyona çıkardı Düğün takılarını satarak başladığı işte, 40 bin liralık sermayesini 2.5 milyona çıkardı         
11:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2021 11:31:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: MURADİYE ŞELALESİ, İLKBAHARDA COŞTU - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei