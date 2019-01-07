Son Dakika Haberleri: Muradiye Şelalesi Kısmen Dondu, Ortaya Kartpostallık Görüntüler Çıktı

Muradiye Şelalesi Kısmen Dondu, Ortaya Kartpostallık Görüntüler Çıktı

40 dakika önce

Muradiye Şelalesi kısmen dondu, ortaya kartpostallık görüntüler çıktıVAN - Van'ın Muradiye ilçesinde bulunan ve her mevsim ayrı güzelliğiyle ziyaretçilerini kendine hayran bırakan Muradiye Şelalesi kısmen dondu.

Muradiye Şelalesi kısmen dondu, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı

VAN - Van'ın Muradiye ilçesinde bulunan ve her mevsim ayrı güzelliğiyle ziyaretçilerini kendine hayran bırakan Muradiye Şelalesi kısmen dondu.
Hava sıcaklığının zaman zaman sıfırın altında 10 dereceye kadar düşmesi, yaz aylarında coşkulu akan suyuyla dikkat çeken Muradiye Şelalesi'nin bir bölümünü buza çevirdi. Yaklaşık 20 metre yükseklikten akan şelalenin buzla kaplı görüntüsü, seyrine doyumsuz görüntüler oluşturdu. Yılın her döneminde büründüğü farklı güzelliklerle ziyaretçilerini kendisini hayran bıraktıran Muradiye Şelalesi, yabancı turistlerin de ilgi odağı oluyor.
Kısmen donan şelaleyi ziyaret eden Malik Hacıoğlu isimli vatandaş, her mevsim şelalenin ayrı bir güzelliğe büründüğünü belirterek, "Bizim ve buraya gelen vatandaşların huzur bulduğu bir yer. Turizm yönünden Muradiye Şelalesi insanları cezp ediyor. Her mevsim buradan yapılan bir haber veya bir paylaşım, yerli ve yabancı turistlerin gelmesine sebep oluyor, bu da bizi mutlu ediyor. İnşallah şelalemiz yeni çevresiyle ilkbahardan itibaren daha da güzel olacak" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 10:44 Kaynak: İHA

Van, Muradiye, Muradiye Şelalesi, Yerel
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