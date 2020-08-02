Muradiye Şelalesi'nde ziyaretçi hareketliliği - Son Dakika

Van'ın doğal güzelliklerinden Muradiye Şelalesi, Kurban Bayramında yoğun ziyaretçi akınına uğradı.

Bendimahi Çayı üzerinde 20 metre yükseklikten akan suyuyla seyrine doyum olmayan görüntülere sahne olan şelalede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında normalleşme sürecinin başlamasıyla bayramda yeniden ziyaretçi yoğunluğu yaşandı.

Her sene binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği şelaleye gelen vatandaşlar, uzun bir aranın ardından güzelliğiyle hayranlık uyandıran şelalede eşsiz manzaranın keyfini çıkarttı.

Sıcak havayı fırsat bilen bazı vatandaşlar da suya girerek fotoğraf çektirdi.

Muradiye Belediyesi görevlileri alana girişte gelen ziyaretçilere sosyal mesafe kurallarına uyulması konusunda uyarılarda bulunarak maske dağıttı.

İstanbul'dan bayram tatili için Van'a geldiklerini belirten Ertuğrul Temur, ismini çok duydukları şelaleyi de görme fırsatı bulduklarını söyledi.

Muradiye şelalesinin doğal bir güzelliği olduğunu ifade eden Temur, "Buralar beklediğimden daha güzel çıktı herkesin gelip görmesini tavsiye ederim." dedi.

Konya'dan bayram tatili için geldiklerini söyleyen Selçuk Keklik de, "Van'da gezdiğimiz tüm yerlerde vatandaşın sağlığı için tüm önlemler alınmış. Özellikle 'sosyal mesafeye uyun' diyen arkadaşlara çok teşekkür ediyoruz."

Muradiye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Bünyamin Polat, belediye tarafından ilçeye gelen misafirler için her türlü önlemin alındığını söyledi.