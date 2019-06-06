Muradiye Şelalesi'ne ziyaretçi akını
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VAN'ın Muradiye ilçesinde bulunan ve her mevsim ziyaret edilen Muradiye Şelalesi'ne, Ramazan Bayramı dolayısıyla ziyaretçi akını oldu.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 07:34 Kaynak: DHA
VAN'ın Muradiye ilçesinde bulunan ve her mevsim ziyaret edilen Muradiye Şelalesi'ne, Ramazan Bayramı dolayısıyla ziyaretçi akını oldu.
Muradiye Şelalesi'ni görmeye gelenler, fotoğraf çektirip, su kenarında serinledi. Bazı ailelerin şelale kenarında piknik yaptığı görüldü. Çocuklar ise alandaki parkta oynayıp, eğlenceli vakit geçirdi. Bayram tatilinde Muradiye Şelalesi'ni görmeye gelenler, çok beğendiklerini söyledi. Van'a İzmir'den geldiğini anlatan Altan Çoban, "Muradiye Şelalesi'ni çok beğendik. Bence Muradiye Şelalesi gezilip, görülmesi gereken yerler arasında bulunuyor" dedi.
- Van
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