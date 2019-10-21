Son Dakika Haberleri: Muradiye Şelalesi sonbahar renkleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor
Son Dakika Güncel Muradiye Şelalesi sonbahar renkleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor

Muradiye Şelalesi sonbahar renkleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor

56 dakika önce

Van'ın doğal güzelliklerinden, turistlerin ilgi odağı Muradiye Şelalesi, sonbaharda sunduğu muhteşem manzarasıyla ziyaretçilerini ağırlıyor.

Muradiye Şelalesi sonbahar renkleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor, System.String[]

Van'ın doğal güzelliklerinden, turistlerin ilgi odağı Muradiye Şelalesi, sonbaharda sunduğu muhteşem manzarasıyla ziyaretçilerini ağırlıyor.

Bendimahi Çayı'nda bulunan ve bu mevsimde yağmurlarla debisi yükselen şelale, 20 metre yükseklikten akan coşkulu suyuyla seyrine doyumsuz bir görüntü oluşturuyor.

Doğayla iç içe zaman geçirmek isteyen ziyaretçilerin yanı sıra turistlerin de ilgi gösterdiği yerlerden biri olan şelale, yılın her döneminde yansıttığı farklı güzelliklerle hayranlık uyandırıyor.

Sonbaharın tüm renklerinin bir arada görülebildiği şelaleye gelen fotoğraf tutkunları, yağlı boya tabloları aratmayan manzarayı fotoğraf kareleriyle ölümsüzleştiriyor.

Halk Eğitim Merkezince açılan fotoğraf kursunda eğitim alan öğrenciler de şelalede fotoğraf çekerek derslerde öğrendikleri teknikleri uygulama imkanı buldu.

Kursiyerlerden Zafer Dedebali, kurslarda öğrendikleri teknikleri uygulayabilmek için şelaleyi tercih ettiklerini söyledi.

Dedebali, "Muradiye Şelalesi çok güzel bir yer. Havası, doğası insanları cezbediyor. Bizim gibi birçok kişi sonbaharda buraya fotoğraf çekmeye, gezmeye geliyor. Şu anda bu yoğunluğu görebiliyoruz." dedi.

Şelaleye gezmeye gelenler de yaklaşık 50 metre uzunluktaki asma köprüden geçerek fotoğraf çektirdi.

Muradiye Şelalesi, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 12:26 Kaynak: AA
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