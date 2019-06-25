Son Dakika Haberleri: Muradiye Şelalesi yeni yüzüyle ziyaretçilerini ağırlıyor - VAN
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Muradiye Şelalesi yeni yüzüyle ziyaretçilerini ağırlıyor - VAN

47 dakika önce

Van'da her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünün Muradiye Şelalesi, yapılan çevre düzenlemesi ile yerli ve yabancı ziyaretçilerini ağırlıyor.

Van'da her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünün Muradiye Şelalesi, yapılan çevre düzenlemesi ile yerli ve yabancı ziyaretçilerini ağırlıyor.
Son zamanlarda yapılan çevre düzenlenmesi ile yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olan şelale, fotoğraf tutkunlarından da ilgi görüyor.
Şelaleyi ziyaret eden Serhat Ece, yapılan çevre düzenlemesinin ardından bölgenin daha fazla ilgi gördüğünü anlatarak,"Vatandaşlar burada piknik yapıyor, güzel zaman geçiriyor." dedi.
İzmir'den Van'a gelen Ebubekir Çelik ise şelaleyi en son 15 yıl önce gördüğünü belirterek, "Çok güzel değişiklikler olmuş. Burası gezilip görülecek bir yer. Fotoğraf çekmek için çok uygun. Çevre düzenlemesi de çok güzel olmuş." diye konuştu.
Bitlis'in Tatvan ilçesinde öğretmenlik yapan Esra Aydın da bölgenin özellikle kamp yapmak için çok uygun olduğunu, Muradiye Şelalesi'nin de her geçen gün farklı bir güzelliği büründüğünü dile getirdi.
Muradiye Şelalesi yeni yüzüyle ziyaretçilerini ağırlıyor - VAN
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 11:25 Kaynak: AA
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