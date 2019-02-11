Son Dakika Haberleri: Muradiye Şelalesinin Buzları Çözülmeye Başladı

Muradiye Şelalesinin Buzları Çözülmeye Başladı

50 dakika önce

Van'ın önemli turizm değerlerinden olan ve soğuk hava nedeniyle donan Muradiye Şelalesi, son günlerde havanın ısınmasıyla buzlar çözülmeye başladı.

Muradiye Şelalesinin Buzları Çözülmeye Başladı, System.String[]
Van'ın önemli turizm değerlerinden olan ve soğuk hava nedeniyle donan Muradiye Şelalesi, son günlerde havanın ısınmasıyla buzlar çözülmeye başladı. Bahar aylarında gürül gürül akan şelale, kış aylarında da buzla kaplı görüntüsüyle ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor.

Van merkeze 80 kilometre uzaklıkta bulunan ve adını Bağdat seferine çıkan Osmanlı Padişahı IV. Murat'tan alan Muradiye şelalesi, Tendürek Dağı'ndan beslenen Bend-i Mahi çayı üzerinde bulunuyor. Türkiye'nin önemli turizm yerlerinden biri olan şelale, yazın etrafında rengarenk çiçekleriyle, kışın ise Pamukkale travertenlerini andıran buzdan kristalleriyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Bend-i Mahi çayı üzerindeki yaklaşık 50 metre uzunluktaki asma köprüyle seyrine doyumsuz görüntü oluşturan şelale, her mevsim ziyaretçilerin akınına uğruyor. Yaklaşık 20 metre yükseklikten akan şelalenin buzla kaplı görüntüsü farklı bir güzellik sunuyor. Yılın her döneminde büründüğü farklı güzelliklerle, kendisini görmeye gelenleri hayran bıraktıran Muradiye Şelalesi, vatandaşların ilgi odağı oluyor. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 10:55 Kaynak: İHA

Tendürek Dağı, Van, Muradiye Şelalesi, Güncel
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