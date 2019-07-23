Son Dakika Haberleri: Muradiye Sosyal Tesislerinden sportif faaliyetlere ev sahipliği
Son Dakika Spor Haber

Muradiye Sosyal Tesislerinden sportif faaliyetlere ev sahipliği

1 saat önce

Yunusemre Belediyesi Muradiye Sosyal Tesisleri, yaz aylarında yüzme başta olmak üzere sosyal ve sportif faaliyetlere ev sahipliği yapıyor.

Muradiye Sosyal Tesislerinden sportif faaliyetlere ev sahipliği, System.String[]
Yunusemre Belediyesi Muradiye Sosyal Tesisleri, yaz aylarında yüzme başta olmak üzere sosyal ve sportif faaliyetlere ev sahipliği yapıyor.

Yunusemre Belediyesi Muradiye Sosyal Tesisleri, yaz aylarında da yoğun ilgi görüyor. Haftanın 7 günü hizmet verilen tesiste yaz dolayısıyla özellikle yüzme havuzunun rağbet gördüğünü dile getiren Tesis Sorumlusu Serdar Toros, kurslar hakkında bilgi verdi. Toros konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Tesislerimizde 5 - 13 yaş arası çocuklarımıza Pazartesi, Salı, Perşembe ve Cuma günü yüzme kursu vermekteyiz. Bunun yanı sıra judo, taekwondo, drama, satranç kurslarımız da devam ediyor" dedi.

Yüzme havuzunun Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri akşam 23.00'a kadar hizmet verdiğini ifade eden Serdar Toros, "Yoğun talep üzerine çarşamba günleri de sabah 9.30-16.30 saatleri arasında sadece havuzdan bayanlar faydalanıyor. Bu günlerde sadece bayan personel ile hizmet veriyoruz. Bunun yanında havuzumuz cumartesi ve pazar günleri tüm vatandaşlarımıza açık oluyor. Vatandaşlarımızdan olumlu tepkiler alıyoruz" dedi. - MANİSA
Yunusemre, Muradiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 02:34 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Galatasaray'da Falcao harekatı! Şükrü Hanedar devreye girdi Medipol Başakşehir'de Alparslan Erdem ile yollar ayrıldı Fenerbahçe yıldız oyuncuyla 3 yıllık anlaştı! Nabil Fekir, Real Betis'e transfer oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.7.2019 15:50:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Muradiye Sosyal Tesislerinden sportif faaliyetlere ev sahipliği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]