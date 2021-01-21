Muradiye ve İpekyolu ilçelerinde meydana gelen kazalarda 6 kişi yaralandı - Son Dakika

Van'ın Muradiye ve İpekyolu ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarında 6 kişi yaralandı.

Muradiye ilçesinde buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda bazı araçlar araç kontrolden çıkarak devrildi.

Yoldan geçen vatandaşların ihbar etmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, devrilen araçları bulundukları yerden kaldırdı. Araçlarda sıkışan üç kişi de ekiplerce kurtarıldı.

İpekyolu ilçesinde de minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan 3 yaralı, bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Minibüs olay yerine gelen çekici ile kaldırıldı.