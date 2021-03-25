Muradiye'ye planlanan altyapı yatırımları görüşüldü - Son Dakika

Muradiye'ye planlanan altyapı yatırımları görüşüldü

25.03.2021 16:58
Muradiye'ye planlanan altyapı yatırımları görüşüldü, System.String[]

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Burak Aslay, Yunusemre Muhtarlar Derneği Başkanı Bedriye Pehlivan ve Muradiye Mahalle Muhtarı Eyüphan Aykıran'ı makamında ağırladı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Burak Aslay, Yunusemre Muhtarlar Derneği Başkanı Bedriye Pehlivan ve Muradiye Mahalle Muhtarı Eyüphan Aykıran'ı makamında ağırladı. Muradiye'ye yapılacak olan hizmetler ile ilgili istişarelerde bulunulan ziyarette Genel Müdür Aslay, Muradiyelilerin sorunlarına derman olacak 300 Milyon TL'lik projeler hakkında bilgiler verdi.

MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Yunusemre Muhtarlar Derneği Başkanı Bedriye Pehlivan ve Muradiye Mahalle Muhtarı Eyüphan Aykıran'ı makamında ağırlayarak MASKİ olarak Muradiye Mahallesine yapılan ve yapılması planlanan projeler ile ilgili bilgiler verdi. MASKİ Genel Müdürlüğü olarak, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatları ile Muradiye Mahallesinde önemli yatırımlara imza atacaklarını ifade eden Genel Müdür Burak Aslay, "Muradiye Mahallemizin altyapı çalışma alanının büyük olması nedeniyle İller Bankası aracılığı ile Dünya Bankası Kredi Programına başvurduk. Muradiye mahallemize 300 Milyon TL'lik bir yatırımdan bahsediyoruz. Bu yatırım sadece Muradiye Mahallemize değil aynı zamanda Yağcılar, Uzunburun, Karaali, Evrenos mahalleleri ile TOKİ ve Akgedik mevkilerine 104 kilometre içme suyu, 104 kilometre kanalizasyon, 16 kilometre yağmursuyu hattı ve yeni atıksu arıtma tesisi yapmayı planlıyoruz. Bu yatırımların Dünya Bankası tarafından fizibilite ihaleleri de yapıldı. Şu an bu komisyonun fizibilite çalışmalarını yapmasını bekliyoruz. Bununla birlikte Muradiye mahallemizde inşa edeceğimiz atıksu arıtma tesisinin yerini de 2,5 milyon TL ile kamulaştırdık. İnşallah bu 300 milyon liralık yatırımı da mahallemize kazandırarak bölgenin sorununu kökten çözüme kavuşturacağız. MASKİ olarak, Muradiye Mahallemize kazandıracağımız yatırımların şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz" dedi.

MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından Muradiye Mahallesine kazandırılacak olan hizmetlerden ötürü teşekkür eden Yunusemre Muhtarlar Derneği Başkanı Bedriye Pehlivan, "Öncelikle Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Muradiye Mahallesinin kanayan yarasına neşter vuruyor. Mahallemize yapılacak olan hizmetler şimdiden bizleri çok heyecanlandırdı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. Muradiye Mahalle Muhtarı Eyüphan Aykıran ise, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün, yıllardır sıkıntı yaşadığımız mahallemizin birçok sorunlarına her zaman kulak verdi. Bugün de mahallemize yapılacak olan müjdeleri MASKİ Genel Müdürümüz Burak Aslay'dan aldık. Mahalleli olarak çok mutluyuz. Mahallem adına emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz" diye konuştu. - MANİSA

Muradiye'ye planlanan altyapı yatırımları görüşüldü

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Türk Lirası, Yunusemre, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Muradiye'ye planlanan altyapı yatırımları görüşüldü - Son Dakika


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