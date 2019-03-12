Son Dakika Haberleri: Muradiyeli Çocuklar Merkezlerine Kavuştu

Muradiyeli Çocuklar Merkezlerine Kavuştu

1 saat önce

Yunusemre Belediyesi, Muradiye Mahallesinde yaşayan vatandaşların en büyük taleplerinden biri olan Çocuk Kültür ve Sanat Merkezini kısa sürede tamamlayarak törenle hizmete açtı.

Muradiyeli Çocuklar Merkezlerine Kavuştu, System.String[]
Yunusemre Belediyesi, Muradiye Mahallesinde yaşayan vatandaşların en büyük taleplerinden biri olan Çocuk Kültür ve Sanat Merkezini kısa sürede tamamlayarak törenle hizmete açtı.

Muradiye Mahallesinde yapımı tamamlanan Yunusemre Belediyesi Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi'nin resmi açılışı törenle yapıldı. Törene Yunusemre Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Dr. Mehmet Çerçi, Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, meclis üyeleri, başkan yardımcıları, daire müdürleri ve çocukları merkezde eğitim gören veliler katıldı. Törende vatandaşlara seslenen Belediye Başkanı Çerçi, şehrin en büyük mahallelerinden olan Muradiye'de vatandaşların en çok talep ettiği projelerden birini daha hayata geçirdiklerini söyledi. Başkan Çerçi burada yaptığı konuşmada, "Bu proje mahallelilerimizin en büyük isteklerinden biriydi. Muradiye hızla gelişen, nüfusu çok hızlı artan mahallelerimizin başında geliyor. Yunusemre Belediyesi olarak mahallemizde güzel çalışmalar yaptık, yeni dönemde de yapmaya devam edeceğiz İnşallah. Çocuklarımızın vakitlerini hem öğrenerek hem de eğlenerek değerlendirebileceği merkezimizi ve parkımızı açıyoruz. Bu projede emeği olan personelimize teşekkür ediyorum" dedi.

Yunusemre Belediyesi'nin çalışmalarını beğeni ile takip ettiklerini aktaran İlçe Kaymakamı Ahmet Erdoğdu ise konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Merkezimiz başta çocuklarımıza ve Muradiye halkımıza hayırlı olsun. Çocuklarımız buralarda anaokulu düzeyinde eğitim alıyorlar. Belediyemizin pek çok yerde hizmeti var. Başkanımızı ve ekibini tebrik ediyorum."

Konuşmaların ardından açılış kurdelesini kesen protokol üyeleri merkezi gezerek eğitim gören miniklerle sohbet etti. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 03:29 Kaynak: İHA

Muradiye, Yunusemre, Güncel
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