Muradiyeli Çocuklara Beşiktaş Forması
1 saat önce
Van Beşiktaşlılar Derneği üyeleri tarafından Türkiye Eğitim Gönüllülerinde (TEGV) eğitim gören 73 çocuğa Beşiktaş'ın lisanslı forması hediye edildi.
Van
Beşiktaşlılar Derneği üyeleri tarafından Türkiye
Eğitim Gönüllülerinde (TEGV) eğitim gören 73 çocuğa Beşiktaş'ın lisanslı forması hediye edildi.
Van Beşiktaşlılar Derneği Yönetim Kurulu üyeleri, TEGV Muradiye
Öğrenim Birimini ziyaret etti. Derneğin yönetim kurulu üyelerini, TEGV Muradiye Birim Sorumlusu Buket Müjde karşıladı. Ziyaret esnasında Van Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Gani Aslan, çocuklara dernek hakkında bilgi verdi. Ardından çocuklara Beşiktaş'ın lisanslı formlarını hediye eden yönetim kurulu üyeleri, çocuklarla beraber Beşiktaş'ın marşını okudu.
Ziyaret, Beşiktaş pankartları ile çekilen hatıra fotoğrafının ardından son buldu. - VAN
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 02:34 Kaynak: İHA
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