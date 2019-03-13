Son Dakika Haberleri: Muradiyeli Çocuklara Beşiktaş Forması

Muradiyeli Çocuklara Beşiktaş Forması

1 saat önce

Van Beşiktaşlılar Derneği üyeleri tarafından Türkiye Eğitim Gönüllülerinde (TEGV) eğitim gören 73 çocuğa Beşiktaş'ın lisanslı forması hediye edildi.

Muradiyeli Çocuklara Beşiktaş Forması, System.String[]
Van Beşiktaşlılar Derneği üyeleri tarafından Türkiye Eğitim Gönüllülerinde (TEGV) eğitim gören 73 çocuğa Beşiktaş'ın lisanslı forması hediye edildi.

Van Beşiktaşlılar Derneği Yönetim Kurulu üyeleri, TEGV Muradiye Öğrenim Birimini ziyaret etti. Derneğin yönetim kurulu üyelerini, TEGV Muradiye Birim Sorumlusu Buket Müjde karşıladı. Ziyaret esnasında Van Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Gani Aslan, çocuklara dernek hakkında bilgi verdi. Ardından çocuklara Beşiktaş'ın lisanslı formlarını hediye eden yönetim kurulu üyeleri, çocuklarla beraber Beşiktaş'ın marşını okudu.

Ziyaret, Beşiktaş pankartları ile çekilen hatıra fotoğrafının ardından son buldu. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 02:34 Kaynak: İHA

Türkiye, Van, Beşiktaş, Spor
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