MuralFest ile ulusal sanatçılar 7. kez Sinop'ta buluştu. Sinopale olarak uluslararası ve yerel sanatçılarıyla mekan odaklı çalışmalar geliştiren genç bienal, atölyesini Sinop Hal Buluşma Merkezi'ne kurdu.



Bienalde, çalışmaların sunumlarının yanı sıra, atölyelerden tartışma forumlarına ve araştırma faaliyetlerine varan farklı formlarda çok sayıda etkinlik yer alıyor. Etkinlikler, kentin kalabalık mekanlarından Eski Buzhane önü ve Hal Buluşma Merkezi gibi diyaloğun yoğun olduğu mekanlarda gerçekleşiyor.



Uluslararası Sinop Bienali kurucu üyesi Melih Görgün, yaptığı açıklamada; "Bu sene Sinopale'nin 7.sini kutluyoruz. Uluslararası Sinop Bienali, 2006 yılında Sinop'ta benim önderliğimde kurulmuş bienal. İki yılda bir anlamını taşıyan bienal ile biz burada uluslar arası sanatçıları, kültür adamlarını şehrimize davet ederek, şehirdeki yerelle uluslar arasını buluşturarak sanat etkinliği sürecinde bir araya getiriyoruz. Ayrıca Sinop'tan çıkarak bize katılan sanatçılarımız için de eve dönüş programı altında Sinop'a tekrar getirdik" dedi.



Sanat, Sinop hal ve buzhane binasında



Görgün, "Bu çalışmamıza katılmak isteyenler ya da çalışmalarımıza gönüllü katkıda bulunmak isteyenler Sinop'un eski hal binasına gelerek buradaki Bienal ofisinden irtibat kurabilirler. Bu sene iki mekan kullanıyoruz sergileme ve sunum açısından. Biri Sinop'un eski buzhanesi, diğeri Sinop eski hal binası. Başladığımız bu etkinliği 6 Eylül'e kadar sürdüreceğiz, ardından Sinop'ta yaptığımız tüm çalışmalarımızı bu mekanlarda sergiye açmayı planladık" diye konuştu.



Ayrıca 26 Ağustos akşamı Sinop Paşa Tabyalarında akkor müzik grubuyla özel bir konser gerçekleştireceklerini duyuran Görgün, web sitelerinden sanatçıların günlük planı hakkında bilgi alınabileceğini sözlerine ekledi. - SİNOP