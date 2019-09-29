Murat 124 tutkunları, motosiklet ve bisikletliler için buluştu

Murat 124 model otomobil tutkunları, trafikte motosiklet ve bisikletlilerin fark edilmelerini sağlamak için Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenledikleri etkinlikte bir araya geldi.

"Turkish Classic Car Murat 124" grubu ve "Milas Bab Riders" motosiklet grubu üyeleri, düzenledikleri etkinlik kapsamında Bodrum Belediye Meydanı'nda buluştu.

"Trafikte motosiklet ve bisikletlileri fark edin" sloganı ile gerçekleştirilen etkinliğe vatandaşlar da ilgi gösterdi.

Turkish Classic Car Murat 124 kurucusu İbrahim Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinliğe farklı illerden araçları ile otomobil ve motosiklet sürücülerinin katıldığını söyledi.

Çelik, "Bu farkındalık etkinliğini düzenlememizin nedeni, biz dört tekerlekli araç kullanıcılarının trafikte aynı haklara sahip motosiklet ve bisikletlileri hiçe sayar gibi davranmamızdır. Yolda aynı kurallara uymak zorundayız. Yolda dört teker, iki teker diye bir ayrım yok. Yol herkesin." diye konuştu.

"Milas Bab Riders" motosiklet grubunun kurucusu Mehmet Aşkın Ersan ise trafikte fark edilmeleri konusunda sıkıntı yaşadıklarını, seslerini böyle bir etkinlikle duyurmak istediklerini söyledi.

Farklı yaşlarda bisikletli grupların da yer aldığı etkinlikte bisiklet yollarının eksikliği de gündeme getirildi.

Bu arada, müzik ve dj gösterileri ile devam eden etkinliğe katılan araçların camlarındaki Yeşilçam film posterleri dikkati çekti.