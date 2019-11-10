Son Dakika Haberleri: "Murat 124" tutkunları Pozantı'da buluştu
Son Dakika Güncel 'Murat 124' tutkunları Pozantı'da buluştu

"Murat 124" tutkunları Pozantı'da buluştu

6 saat önce

"Murat 124" model otomobil tutkunları, Adana'nın Pozantı ilçesinde gerçekleştirilen etkinlikte buluştu.

"Murat 124" model otomobil tutkunları, Adana'nın Pozantı ilçesinde gerçekleştirilen etkinlikte buluştu.

İstanbul'dan Kahramanmaraş'a, Adana'dan İzmir'e kadar 81 şehirden klasik otomobil severlerin bir araya geldiği etkinlik, Belemedik Tabiat Parkı'nda kurulan kamp ile başladı.


Murat 124 Sevdası Kulübü Kurucu Başkanı Ali Demir, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin dört bir yanından gelen dostlarıyla Pozantı'da buluştuklarını söyledi.


Dostlarıyla doğa manzaralı "eşsiz" bir mekanda bir araya geldiklerini belirten Demir, "Geçtiğimiz yıl da buraya gelmiştik ve arkadaş gruplarımızla çok beğenmiştik. Belemedik Tabiat Parkı'nda piknik yapıp, doğanın keyfini çıkaracağız. Bütün vatandaşları davet ediyorum." diye konuştu.

Pozantı Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen etkinlikte katılımcılar alanda çeşitli etkinlikler düzenledi.

Pozantı, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 08:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Lise arkadaşları buluşmuştu! Lastik değiştirirken feci kaza: 2 ölü
Otomobil 6 metre yükseklikten binanın bahçesine düştü: Sıkışan çifti vatandaşlar kurtardı Savcının kullandığı cip ile otomobil çarpıştı: Savcının kızı hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı Yolcu minibüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 20 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2019 02:51:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Murat 124" tutkunları Pozantı'da buluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]