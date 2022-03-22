Murat, 8 günlük yaşam savaşını kaybetti - Son Dakika
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Murat, 8 günlük yaşam savaşını kaybetti

22.03.2022 17:23
Murat, 8 günlük yaşam savaşını kaybetti

KAYSERİ'nin Melikgazi ilçesinde temizlemeye çalıştığı av tüfeği kazara ateş alınca karın bölgesinden vurularak ağır yaralanan Murat Şahin (30), hastanede 8 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

KAYSERİ'nin Melikgazi ilçesinde temizlemeye çalıştığı av tüfeği kazara ateş alınca karın bölgesinden vurularak ağır yaralanan Murat Şahin (30), hastanede 8 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, 14 Mart günü saat 13.00 sıralarında, Danişmend Gazi Mahallesi Yerli Sokak'taki 2 katlı binada meydana geldi. Evli ve 2 çocuk babası Murat Şahin iddiaya göre, evde bulunan av tüfeğini temizlemek istedi. Şahin, temizlik yaptığı sırada kazara tetiğe dokundu ve tüfek ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmaların karnına isabet etmesiyle, Murat Şahin yaralandı. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekibi, ağır yaralanan Şahin'i ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan Şahin, hastanede 8 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Otopsisi tamamlanan Şahin, toprağa verilmek üzere Tomarza ilçesine götürüldü.


Murat, 8 günlük yaşam savaşını kaybetti
Murat, 8 günlük yaşam savaşını kaybetti
Murat, 8 günlük yaşam savaşını kaybetti
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Murat Şahin, Av Tüfeği, 14 Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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