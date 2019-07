- Murat Ağcabağ, MKE Ankaragücü başkanlığına aday olduğunu açıkladı

- Murat Ağcabağ, MKE Ankaragücü başkanlığına aday olduğunu açıkladıMurat Ağcabağ;"Ankaragücü'müz mutlaka hakkettiği çizgiye gelecektir""Transfer tahtasını açmak için tüm paramız hazır""Temel ilkemiz şeffaf ve dürüst yönetim"ANKARA - 22 Temmuz'da yapılacak olan MKE Ankaragücü Olağanüstü Genel Kurulu öncesinde Murat Ağcabağ, başkan adayı olduğunu düzenlediği bir basın toplantısı ile açıkladı.Ankara'da bir otelin toplantı salonunda düzenlenen basın açıklamasında yapılacak MKE Ankaragücü Olağanüstü Genel Kurulu'nda, "Daha Güçlü Ankaragücü" sloganı ile başkan adayı olduğunu söyleyen Murat Ağcabağ, transfer tahtasını açmak için hazır olduklarını belirterek, temel ilkelerinin şeffaf ve dürüst bir yönetim olduğunu vurguladı. Bahsi geçen 35 Milyon TL konusunda ise, "Biz böyle bir parayı vermeyi taahhüt etmedik. Vermeyeceğiz net" dedi."Futbol camiasına hatırı sayılır çevresi olan iş adamı bir kardeşinizim"Basın toplantısını daha iç açıcı koşullar altında yapmayı istediklerini belirten Murat Ağcabağ, "Maalesef şartlar pek de öyle gözükmüyor. Transfer yasağımızın olduğu ve futbolcuların gittiği, teknik direktörümüzün olmadığı, taraftar yönetim kopukluğu, mevcut yöneticilerin birer birer istifaları.. Böyle bir dönemden geçiyoruz. Bilindiği gibi taraftarın ve futbolun içinden gelen, futbol camiasına hatırı sayılır çevresi olan iş adamı bir kardeşinizim. 1910 yılından bu yana Türk futbolunun en köklü kulübü, Anadolu'nun abisi konumunda olan takımımızın sportif, idari ve maddi sıkıntılar içerisinde olduğunu hepimiz biliyoruz" şeklinde konuştu."Ankaragücü'müz mutlaka hakkettiği çizgiye gelecektir"MKE Ankaragücü'nün yaşamış olduğu sıkıntıları dile getirdiklerini ifade eden Ağcabağ, "O sese kulak verenler olduğu gibi maalesef duymazdan gelenler de oldu. Geldiğimiz noktada da haklı çıktık. Gelinen noktada camiada çok ciddi mutsuzluk hakim. Uzun süredir ekibimle yaptığım değerlendirmeler neticesinde ismime gösterilen teveccüh ve taraftarımızın isteği doğrultusunda sorumluluk alma zamanının geldiğini görüyoruz. Hiç kimse merak etmesin, Ankaragücü'müz mutlaka hakkettiği çizgiye gelecektir" dedi.Ağcabağ, sözlerine şöyle devam etti:"En önemlisi sürdürülebilir ekonomik ve sportif başarı, alt yapısından her yıl oyuncu çıkartabilen, hem kendisine hem Türk futboluna katkıda bulunabilmek. Tesisleşme anlamında Türkiye'nin önde gelen kulüplerinden olmak. Her yıl Avrupa'ya gidebilen Türkiye'yi en iyi şekilde temsil eden kulüp olmak. Başkentimizin sesini önce Türkiye'ye sonra Avrupa'ya duyurmak için ben buradayım. Bu ay içerisinde yapılacak kongrede adaylığımı resmen açıklıyorum.""Transfer tahtasını açmak için tüm paramız hazır"MKE Ankaragücü'nün kaybedecek bir günü dahi olmadığını vurgulayan Başkan Adayı Murat Ağcabağ, şunları dedi:"Finansal problemlerin hemen çözülüp doğru strateji ve planlama ile bir an önce harekete geçmeliyiz. Taraftarımız çok rahat olsun. Bu sezon transfer tahtasını açmak için tüm paramız hazır. Şu ana kadar 13 büyük firma ile reklam ve sponsorluk anlaşması yapıldı. Bunlardan yaklaşık 24 milyon TL gibi bir rakam elde edeceğiz. Bize bu yolda kimler arkadaşlık edecek ondan bahsetmek istiyorum. Yönetim kurlumuzun tamamı ülkemize değer katan iş adamlarından oluşmaktadır. Teknik direktörümüz ülkemizin kabul ettiği önde gelen isimlerden birisi. Hocamızla anlaştık, hiçbir belirsizliğimiz yok. Sportif direktörümüz Ankaragücü'ne hizmet etmiş eski futbolcularımızdandır. İşletme körlüğünü engellemek için profesyonel danışmanlarla yola çıkılmıştır.""Temel ilkemiz şeffaf ve dürüst yönetim"Stratejilerinin futbolcularına, teknik heyetine, çalışanlarına günü gününe ödeme yapmak ve UEFA'dan ceza almayan bir kulüp olmak olduğunu söyleyen Başkan Adayı Ağcabağ, "Temel ilkemiz, en önemlisi şeffaf ve dürüst yönetim. Sürdürülebilir sportif ve idari başarı. Taraftarımızın ve Ankara'mızın mutluluğu. Güzel Ankara'mızın tüm dallarında bulunan engelli spor kulüplerinin kadın ve erkek sporcuların maddi ve manevi olarak her noktada destekçisi olacağımızı belirtelim" ifadelerini kullandı."Biz böyle bir parayı vermeyi taahhüt etmedik. Vermeyeceğiz"Bahsi geçen 35 milyon TL'yi kongre öncesi kulübe verilip verilmeyeceği sorusuna Murat Ağcabağ, "Hangi hesaba yatıralım? Ben şöyle söylüyorum, bu konunun kapanmasını rica ediyorum. Hem başkan tarafından hem bizim tarafımızdan. Bu parayı biz kendi yönetimimiz tasarrufunda kullanacağız. Biz geleceğiz, kendi bütçemiz olacak. Borcumuz varsa ödeyeceğiz, kalacak varsa da kalacak. Bunu biz 35 milyon ile sınırlamıyoruz. Zaten başka gelirlerimiz olacak. Bunun dışında kulübümüzün ihtiyacı varsa yönetimimiz çok güçlü gerekirse kulübümüze borçta verecek daha sonra da tahsil edecekler. Biz böyle bir parayı vermeyi taahhüt etmedik. Vermeyeceğiz net" dedi.