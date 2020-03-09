İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şehit olan MİT mensubunun kimlik bilgilerinin ifşa edilmesine yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Yeniçağ gazetesi yazarı Murat Ağırel hakkında, "serbest bırakma" yönünde sahte mahkeme kararı hazırlanıp paylaşılması üzerine soruşturma başlattı.

Şehit olan MİT mensubunun ifşa edilmesine ilişkin soruşturma çerçevesinde tutuklanan Ağırel hakkında, bazı haber sitelerinde ve sosyal medyada "serbest bırakma" yönünde ikinci bir karar olduğuna dair paylaşımlar yapılması üzerine soruşturma açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sahte mahkeme kararını hazırlayıp yayanlar hakkında "resmi belgede sahtecilik" suçundan soruşturma yürütecek.

Bu arada, İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliğinin tutuklama kararına, şüpheli ve avukatlarının imzadan imtina ettikleri gerekçesiyle tutanak tutuldu.

Tutanakta, "Şüpheli Murat Ağırel hakkında tutuklama kararı verilmiş olup, tutuklama kararı UYAP sistemi üzerinde onaylandıktan sonra şüpheli ve şüpheli müdafiine tevhimle bildirildiği, uygulama gereği şüpheli ve şüpheli müdafilerinin imzadan imtina ettikleri, şüpheli hakkında tutuklama kararı verilmiş olmakla, tutuklama müzekkerelerinin de onaylandığı anlaşılmakla iş bu tutanak düzenlenmesi hasıl olmuştur." ifadesi kullanıldı.