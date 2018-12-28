Murat Akcabağ: "Taşın Altına Gövdemi Koymaya Hazırım"

Ankaragücü Asbaşkanı Murat Akcabağ, genel kurul kararının bir an önce alınması gerektiğini belirterek, "Taşın altına gövdemi koymaya hazırım" dedi.

Ankaragücü Asbaşkanı Murat Akcabağ, genel kurul kararının bir an önce alınması gerektiğini belirterek, "Taşın altına gövdemi koymaya hazırım" dedi.



Ankaragücü Asbaşkanı Murat Akcabağ, genel kurul çağrısı yaparak başkan adaylığını açıkladı. Akcabağ yazılı olarak yaptığı açıklamada, "Bir parçası olmak ve hizmet etmekten büyük bir onur duyduğum MKE Ankaragücü Spor Kulübümüzün resmi sosyal medya hesaplarından açıklama yapılmış ve, 'Bilinmelidir ki, dün olduğu gibi bugün de, aday çıkması ve adayın gerçekçi, ileriye götürecek projelere, ekonomik imkana ve kadroya sahip olmaları halinde biz her zaman Ankaragücü'müzün menfaatleri adına, Ankaragücü'ne hizmet etmenin bir sancak taşıma görevi olduğu bilinci ile gerekli fedakarlığı yaparak, genel kurul kararı alacağımızı beyan ediyoruz' denmiştir.



Açıklamanın altına da 'MKE Ankaragücü Spor Kulübü Yönetim Kurulu' olarak yazılmıştır. Yönetim kurulu üyesi olarak bu toplantıya neden davet edilmediğimi ve davet edilmememe rağmen alınan kararın altına neden 'MKE Ankaragücü Spor Kulübü Yönetim Kurulu' olarak genelleme yapılarak imza atıldığını anlayabilmiş değilim.!



Bu konuya çok takılmamakla birlikte alınan kararın samimi olduğuna inanmak istiyor ve 'Genel Kurul' kararı alınması durumunda MKE Ankaragücü Spor Kulübümüzü, Türkiye'nin örnek kulübü haline getirmek için başkan adaylığımı kararlı bir şekilde ilan ediyorum" diye konuştu.



"Ankaragücü duruşu böyle olmamalı"



Başkan ve yöneticilerin yaptığı çalışmaları yok saymanın mümkün olmadığını vurgulayan Murat Akcabağ, "Her ne kadar belediye ve devlet kurumlarından destek alarak bu çalışmaları gerçekleştirseler de kulübü iyi-kötü belirli bir noktaya getirmişler ve gelinen noktada yetersiz kalmışlardır. TFF 1'inci Lig'e kadar gösterdikleri özveri ve TFF 1'inci Lig'den Süper Lig'e uzanan yolda destek veren büyüklerimize, dostlarımıza ve teknik direktörümüz İsmail Kartal'a özellikle teşekkür ediyorum. Mevcut yönetim kurulunun özellikle ekonomik kaynak sağlamak ve kulübü içinde bulunduğu durumdan kurtarmak için yetersiz olduğunu somut olarak görebiliyoruz. Ligin devre arası geldi. Kadroda yer alan birçok futbolcu alacakları için kulübe ihtar çekti, transfer yasağı var, mevcut kadronun birikmiş alacakları var, kadroya acil olarak takviyeler yapılmalı.



Camia ve taraftarlarımız sorunların bir an önce çözülmesi ve kulübümüzün layık olduğu şekilde temsil edilmesi için haklı olarak sabırsızlanmaktadır. Yönetim kurulu üyesi arkadaşların gayretli ve samimi görünmeleri sorunların çözümü için yeterli olmuyor. Samimi görüntü vermek başarısızlığı örtmek için geçerli bir gerekçe değildir!



Sürekli devlet büyüklerinden yardım beklemeyi, kapı kapı dolaşmayı, verirsen iyisin vermezsen kötüsün şeklinde açıklamalarla deyim yerindeyse aba altından seçim sopası göstermeyi doğru bulmuyorum.



Ankaragücü duruşu böyle olmamalı!" ifadelerini kullandı.



"Başkan ve yönetim kurulunda metal yorgunluğunun başladığını görebiliyorum"



Yapılan haksızlık ve iftiralara sessiz kalamayacağını vurgulayan Ankaragücü başkan adayı, sözlerini şöyle sürdürdü:



"TFF 1'inci Lig'den buyana hiçbir karşılık beklemeden samimiyetle bizlere dostluk yapan, dertlerimize ortak olan ve birçok konuda sıkıştığımız anda çözüm bulan dostlarımıza karşı yapılan vefasızlığı kabullenmem mümkün değildir.



Kendisine ve yönetim kuruluna dost eli uzatanlara ve hiçbir karşılık beklemeden yardım edenlere karşı başkan ve yönetim kurulunun takınmış olduğu tavrı, basın-yayın organları aracılığı ile yayılan tamamen hayal ürünü olan komplo teorilerini, iftiralarını tükenmişliğin verdiği ruh hali ile yapılan açıklamalar olarak yorumluyor, başkan ve yönetim kurulunda metal yorgunluğunun başladığını görebiliyorum.



Şahsımın da isminin karıştırıldığı hayal ürünü iftiralar benim de içinde bulunduğum yönetim kuruluna ve başkana yakışmıyor!



Kamuoyuna yanlış bilgi aktarmak, başarısızlığı örtmek için dikkatleri başka yerlere çekmek için algı oluşturmak, meydan okurcasına her başarısızlığın ardından genel kurul davetleri yapılması camiada artık çok fazla dikkate alınmıyor. Yapılan haksızlıklara, yalan ve iftiralara karşı sessiz kalmam benim adamlık anlayışıma yakışmaz. Bu anlayışla hiç kimseye bağlı ve bağımlı kalmadan hür iradem ve oluşturacağım yönetim kurulu kadrom ile taşın altına gövdemi koymaya hazırım. Sayın başkan ve yönetim kurulu üyesi arkadaşları da sancağı ehil ellere teslim etmeye hazırsa hiç pazarlık konu edilmeden genel kurul kararı alıp aday olmayacaklarını beyan etsinler."



"İkinci yarı başlamadan karar alınsın, zaman kaybı olmasın!"



Murat Akcabağ, "Genel kurul kararı alabiliriz" şeklindeki açıklamanın samimi olduğunu inanmak istediğini ifade ederek, "Bu anlamda, 'Ankaragücü'ne hizmet etmenin bir sancak taşıma görevi olduğu bilinci ile gerekli fedakarlığı yaparak, genel kurul kararı alacağımızı beyan ediyoruz' diyen yönetim kurulumuzu genel kurul kararı almaya ve beyan ettikleri şekilde genel kurulda aday olmayacaklarını kamuoyu önünde açıklama yapmaya, sancağı bu işi kendilerinden daha da ileriye götürebilecek birine emanet etmeye davet ediyorum.



Ben hazırım! Ankaragücü, gücünü hem Türkiye'ye hem de dünyaya oluşturacağım kaynak ve yönetim anlayışımla gösterecektir, bundan kimsenin şüphesi olmasın.



Ligin ikinci yarısı başlamadan karar alınsın, zaman kaybı olmasın! Ben de kolları sıvayarak işe başlayayım!



MKE Ankaragücü Spor Kulübü halkın takımıdır ve coşkulu muhteşem bir taraftar kitlesine sahiptir. Kişiler gelip geçici, MKE Ankaragücü Spor Kulübü ebediyen kalıcıdır. Tek gerçek Ankaragücü" diyerek sözlerini tamamladı.



Murat Akcabağ kimdir?



11 Haziran 1973 yılında Ankara'da doğan Murat Ağcabağ, Türk İş Adamı ve Valter Yönetim Kurulu Başkanıdır.



İlk, Orta ve Lise tahsillerini Ankara'da tamamlayan ve çocuk yaşlardan itibaren futbol geçmişi olan Ağcabağ, o dönemde yaşadığı sağlık problemlerinden dolayı Gazi Üniversitesi Spor Bölümleri Fakültesini 2. Sınıfta bırakmak zorunda kalmış, Merhum babası Ahmet Ağcabağ'ın 1972'de kurmuş olduğu Valter Asansörlerinde profesyonel iş hayatına başlamıştır.



Mesleki çalışmalar kapsamında Almanya, İtalya, İsviçre ve Yunanistan gibi Avrupa ülkelerinde eğitimler almış, Beden Dili ve Davranış Bilimleri, İletişim Uzmanlığı, Yöneticilik Eğitimleri ve Hızlı Okuma sertifikalarına sahiptir.



1994 yılından itibaren Valter'in bayrağı tamamen kendisine devredilmiş asansör hizmetlerinin yanına;



2000 yılında yürüyen merdiven, yürüyen bant,



2012 yılında Teleferik ve halatlı taşımacılık sistemleri,



2013 yılında İnşaat iş kollarını açmış,



Valter olarak Almanya, Fransa, İtalya gibi ülkelere ihracatlar yaptığı için 2014 yılında Valter Europe ile dünyaya açılmıştır.



2015 yılında şirketin Ar-ge'sini kurmuş,



2016'dan buyana da Gıda sektöründe Kaşıbeyaz Ankara Atatürk Ormançiftliği restoran ortaklığı yapmaktadır.



Ağcabağ, AK Parti Ankara İl Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyeliği ile beraber MKE Ankaragücü Asbaşkanlığı, ATO 41. Komite Meclis Üyeliği, DEİK, MÜSİAD ve Önder İmamhatipliler Derneği üyelikleri yapmaktadır.



Murat Ağcabağ, evli ve 2 çocuk babasıdır. - İSTANBUL

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