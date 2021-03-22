Murat Akdoğan, Hande Erçel'in eski aşkı Murat Dalkılıç ile aynı uçakta!
22.03.2021 10:56
Oyuncu Hande Erçel ile aşk yaşadığı konuşulan iş insanı Murat Akdoğan'ın gündem yaratacak bir videosu ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde Murat Akdoğan'ın, Hande Erçel'in eski aşkı Murat Dalkılıç ile aynı masada yan yana oturduğu bir fotoğraf karesi çok konuşulmuştu. Bugün yeni bir gelişme yaşandı. Eskiden sıkı dost olan Akdoğan ve Dalkılıç'ın 2017 yılında uçak yolculuğu esnasında çekilmiş eğlenceli videosuna Snob Magazin ulaştı. İşte detaylar...
Snob Magazin'in haberine göre; Oyuncu Hande Erçel ile iş insanı Murat Akdoğan'ın aşk yaşadığı iddiası bir süredir magazin gündemini meşgul ediyor.
Geçtiğimiz hafta Nişantaşı'nda Snob Magazin kamerasına yansıyan Erçel, aşk iddiasını yalanlamadı.
VİDEO -& ;Murat Akdoğan, Hande Erçel'in eski aşkı Murat Dalkılıç ile aynı uçakta!
Bütün bu gelişmelerin ardından Hande Erçel ile aşk yaşadığı iddia edilen Murat Akdoğan'ın geçtiğimiz yıllarda güzel oyuncunun eski aşkı Murat Dalkılıç ile aynı masada oturduğu ortaya çıktı.
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