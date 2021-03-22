Snob Magazin'in haberine göre; Oyuncu Hande Erçel ile iş insanı Murat Akdoğan'ın aşk yaşadığı iddiası bir süredir magazin gündemini meşgul ediyor.

Geçtiğimiz hafta Nişantaşı'nda Snob Magazin kamerasına yansıyan Erçel, aşk iddiasını yalanlamadı.

VİDEO -& ;Murat Akdoğan, Hande Erçel'in eski aşkı Murat Dalkılıç ile aynı uçakta!

Bütün bu gelişmelerin ardından Hande Erçel ile aşk yaşadığı iddia edilen Murat Akdoğan'ın geçtiğimiz yıllarda güzel oyuncunun eski aşkı Murat Dalkılıç ile aynı masada oturduğu ortaya çıktı.



