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Murat Arkın'dan '40 yıl önce 40 yıl sonra' paylaşımı
6 saat önce
Arkın daha sonra bu iki fotoğrafı yan yana kolaj yapıp Instagram'ına "40 yıl önce 40 yıl sonra" notuyla yükledi.
Arkın daha sonra bu iki fotoğrafı yan yana kolaj yapıp Instagram'ına "40 yıl önce 40 yıl sonra" notuyla yükledi.
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 08:36
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