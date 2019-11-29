Son Dakika Haberleri: Murat Arkın'dan '40 yıl önce 40 yıl sonra' paylaşımı
Son Dakika Magazin Murat Arkın'dan '40 yıl önce 40 yıl sonra' paylaşımı - Son Dakika Magazin

Murat Arkın'dan '40 yıl önce 40 yıl sonra' paylaşımı

6 saat önce

Arkın daha sonra bu iki fotoğrafı yan yana kolaj yapıp Instagram'ına "40 yıl önce 40 yıl sonra" notuyla yükledi.

Murat Arkın'dan '40 yıl önce 40 yıl sonra' paylaşımı, System.String[]

Arkın daha sonra bu iki fotoğrafı yan yana kolaj yapıp Instagram'ına "40 yıl önce 40 yıl sonra" notuyla yükledi.

Instagram, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 08:36 
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