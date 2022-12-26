Murat Aslan: Gençlerimize festivalle teşekkür edeceğiz - Son Dakika
Üye Girişi

Murat Aslan: Gençlerimize festivalle teşekkür edeceğiz

26.12.2022 15:40
Murat Aslan: Gençlerimize festivalle teşekkür edeceğiz

Üç kuşaktır spor ayakkabı sektöründe yer alan Aslan Ailesi'nin yeni kuşak temsilcisi Burak Kutlu, kurucusu olduğu sneakerslife.tr çatısı altında bir festival düzenlemeye hazırlandıklarını açıkladı: "10 yılda bizi sektörün öncüleri arasına sokan geçlere bir sneakers festivali düzenleyerek teşekkür etmeyi planlıyoruz."

Ayakkabıcılıkta kökleri üç kuşak öncesine dayanan Aslan Ailesi'nin genç temsilcisi Murat Aslan'dan festival sürprizi. Kurucusu olduğu sneakerslife.tr platformu ile gençlere spor ayakkabılara uygun fiyatlarla ulaşma fırsatını sunan başarılı girişimci, "Pandemi sonrası gençlik festivallerine olan ilgi bir hayli fazla. Biz de bir sneakers festivali düzenleyerek gençlerin hem sosyalleşip keyifli vakit geçirmelerini hem de yeni spor ayakkabı modellerini inceleyip deneyimlemelerini sağlamayı planlıyoruz" diyerek gençleri heyecanlandırdı.

TOPLANTILAR DEVAM EDİYOR

Müzik, sneakers tarihi ve sokak kültürünü tanıtan etkinliklerin bir arada olacağı büyük bir festival hayali kurduklarını belirten Murat Aslan, sözlerini şöyle sürdürdü: "sneakerslife.tr'yi kurduğumuzda gelecek hayallerimiz arasında bir festival düzenlemek vardı. Bugün geldiğimiz noktada bu hayale çok yakınız. Geniş katılımlı, sürekliliği olan bir festival için ciddi hazırlık yapıyoruz. Hem bizim ekibimiz hem de bu alanda önemli tecrübeye sahip bir ajansla toplantılarımız devam ediyor."

FESTİVAL BAĞIMIZI GÜÇLENDİRECEK

Platformu kurma amaçlarından birinin de sneakers ve sokak kültürünü koruyup yayılmasına katkı sunmak olduğunu vurgulayan Murat Aslan, "Festival bu misyonun önemli bir parçası olacak" dedi ve ekledi: "Sektörde böylesi bir organizasyonun öncüleri arasında olmak bizim için aynı zamanda gençlere bir teşekkür. sneakerslife.tr olarak 10 yılda büyük mesafe kat ettik ve bunu da bize güvenip inanan gençlerimizle başardık. Bu festival aramızdaki bağı daha da güçlendirecek. Genç arkadaşlarımızla bir araya gelecek olmanın heyecanını şimdiden yaşıyoruz."

YORUMLAR
500

Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum Murat Aslan: Gençlerimize festivalle teşekkür edeceğiz - Son Dakika


Son Dakika
15:31 Magazin gündemine damga vuran olaylar belli oldu! Gülşen, listenin zirvesinde yer aldı
15:24 "21. Yüzyılda Milliyetçilik" toplantısına katılan Kılıçdaroğlu, bozkurt işareti yapan gençlerle fotoğraf çekildi
15:13 Galatasaray'a genç futbolcusundan kötü haber: Kazımcan Karataş, 1 ay sahalardan uzak kalacak
14:54 ABD Başkan Yardımcısı Harris'e NOEL hediyesi! Kapısının önünde inanılmaz bir görüntü oluştu
14:50 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan seçim çıkışı: Mayıstan sonra yapılacak seçime 'hayır' diyeceğiz
14:49 Ronaldo'ya eşinden dudak uçuklatan yeni yıl hediyesi! Türkiye'deki satış fiyatı 28 milyon lira
14:34 Motosikletli kuryenin feci sonu! Yaşananlar anbean kamerada
14:30 27 yaşındaki gazeteci Uğur Yanıkel, 3 metre yüksekliğindeki duvardan düşmesi sonucu hayatını kaybetti
14:23 Paris saldırısı İstanbul'da protesto edildi! Polis ekipleri 14 kişiyi gözaltına aldı
14:16 CHP, milyonlarca emeklinin sesine kulak verip kanun teklifi önerdi: En düşük maaş asgari ücret seviyesinde olmalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2022 15:55:50. #1.12#
SON DAKİKA: Murat Aslan: Gençlerimize festivalle teşekkür edeceğiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement