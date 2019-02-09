Son Dakika Haberleri: Murat Aydın Bas-konuş Sistemiyle Taksicilerden Destek İstedi

Murat Aydın Bas-konuş Sistemiyle Taksicilerden Destek İstedi

1 saat önce

Murat Aydın bas-konuş sistemiyle taksicilerden destek istedi Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın Gümüşsuyu'nda esnafı ziyaret ettiİSTANBUL - Beykoz Gümüşsuyu Mahallesi'nde esnaf ziyaretinde bulunarak vatandaşlarla sohbet eden AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, girdiği bir...

Murat Aydın Bas-konuş Sistemiyle Taksicilerden Destek İstedi, System.String[]
Murat Aydın bas-konuş sistemiyle taksicilerden destek istedi
Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın Gümüşsuyu'nda esnafı ziyaret etti

İSTANBUL - Beykoz Gümüşsuyu Mahallesi'nde esnaf ziyaretinde bulunarak vatandaşlarla sohbet eden AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, girdiği bir taksi durağında bas-konuş telefonunu eline alarak vatandaşlardan destek istedi.
31 Mart Yerel Seçim çalışmalarına hız kesmeden devam eden AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, Gümüşsuyu Mahallesi'nde esnafları ziyaret etti. Semtte karşılaştığı vatandaşlarla da sohbet eden Başkan Aydın seçimlerde destek sözü istedi. Aydın ardından mahallede bulunan bir taksi durağına girdi. Burada taksici esnafıyla da görüşen Aydın, görevde olan taksicilere bas-konuş sistemiyle seslendi. Zorlu kış şartlarında çalışan taksi şoförlerine işlerinde kolaylık dileyen Aydın, ardından şuanki mevkilerini sordu. Telefon sisteminden sırayla yanıt veren taksiciler, Aydın'a çalışmalarında başarılar diledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 12:07 Kaynak: İHA

Yerel
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