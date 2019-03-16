Murat Aydın: "Beykoz'a Hizmet Borcumuz Var"

AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, Trakyalı hemşehrilerle düzenlenen programda yaptığı konuşmada, "Beykoz halkından destek almanız halinde buradaki vatandaşların mutluluğu için çalışmayı kendimize borç bileceğiz" dedi.

AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, Trakyalı hemşehrilerle düzenlenen programda yaptığı konuşmada, "Beykoz halkından destek almanız halinde buradaki vatandaşların mutluluğu için çalışmayı kendimize borç bileceğiz" dedi.



AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, Beykoz'da yaşayan Trakyalılarla düzenlenen programda bir araya geldi. Murat Aydın'ın programın yapılacağı salonun önüne gelmesiyle birlikte Mehter Takımı onu, "Dik dur eğilme" isimli parça ile karşıladı. Mehter Takımının karşılamasının ardından salona geçen Aydın, buradaki tüm masaları tek tek dolaşarak vatandaşlarla merhabalaştı. Murat Aydın, aileleriyle programa gelen çocuklarla özellikle ilgilendi, kendileriyle fotoğraf çektirdi. Programa Murat Aydın'ın yanı sıra, AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut, AK Parti Beykoz İlçe Başkanı Hanefi Dilmaç, MHP İlçe Başkanı Oğuzhan Karaman ve çok sayıda vatandaş katıldı. Aydın, konuşmasında sıkça birlik ve beraberlik mesajları verdi.



"Beykoz'a hizmet borcumuz var"



Beykoz halkından destek almaları halinde, buradaki vatandaşların mutluluğu için çalışmayı kendilerine borç bileceklerini söyleyen Aydın, "Benim iki borcum var, biri bana bu hayatı bahşettiği için yaratana, bundan sonra bir de Beykozlu'ya borcumuz olacak. Bu borç, hizmet borcudur. Beykoz'da yaşamı kolaylaştırmakla, burada mutluluğumuzu daha da artırmakla ilgili, bir kardeşiniz, arkadaşınız, ağabeyiniz, evladınız, Cumhur İttifakının adayı olarak çıktığım bu yolda sizlerden destek alacak ve sizlere hizmet edeceğim. Buna inanıyorum" ifadelerini kullandı.



Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın'ın Trakyalı hemşehrilerle buluştuğu program, yapılan konuşmaların ardından sona erdi. - İSTANBUL

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