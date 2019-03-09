Son Dakika Haberleri: Murat Aydın Çubuklu'da Site Ziyareti Gerçekleştirdi

Murat Aydın Çubuklu'da Site Ziyareti Gerçekleştirdi

1 saat önce

AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, Çubuklu'daki bir sitede vatandaşlarla bir araya geldi.

Murat Aydın Çubuklu'da Site Ziyareti Gerçekleştirdi, System.String[]
AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, Çubuklu'daki bir sitede vatandaşlarla bir araya geldi. Site sakinlerinin sorunlarını dinleyen Aydın, projelerini anlattı.

31 Mart Yerel Seçimlerine sayılı günler kala ziyaretlerine ağırlık veren AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, Çubuklu'da bir siteyi ziyaret etti. Sıcak bir şekilde karşılanan Başkan Adayı Aydın, sitenin içerisinde bir kafeteryada vatandaşlarla bir araya geldi. Onların sorunlarını dinleyerek not eden Aydın, seçimi kazandıkları takdirde hayata geçirmek istediği projelerden bahsetti. Beykoz'un her köyünde farklı farklı festivaller gerçekleştireceğini ifade eden Aydın, seçimlerde destek sözü istedi. Samimi tavırlarıyla vatandaşların gönlünü kazanan Aydın, ardından siteden ayrıldı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 02:19 Kaynak: İHA

AK Parti, Beykoz, Murat Aydın, Aydın, Politika
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