Son Dakika Haberleri: Murat Aydın'dan Beykoz'daki Mehmet Akif Ersoy Şiir Müzesi'ne Anlamlı Ziyaret

Murat Aydın'dan Beykoz'daki Mehmet Akif Ersoy Şiir Müzesi'ne Anlamlı Ziyaret

1 saat önce

AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy tarafından kaleme alınan İstiklal Marşı'nın kabulünün 98. yıldönümü dolayısıyla Beykoz'daki Mehmet Akif Ersoy Şiir Müzesini ziyaret etti.

Murat Aydın'dan Beykoz'daki Mehmet Akif Ersoy Şiir Müzesi'ne Anlamlı Ziyaret, System.String[]
AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy tarafından kaleme alınan İstiklal Marşı'nın kabulünün 98. yıldönümü dolayısıyla Beykoz'daki Mehmet Akif Ersoy Şiir Müzesini ziyaret etti. Müzedeki şiirleri inceleyen ve okuyan Aydın, görevlilerle sohbet etti.

Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy tarafından kaleme alınan İstiklal Marşı'nın 12 Mart 1921'de Birinci TBMM tarafından "İstiklal Marşı" olarak kabulünün 98'inci yıldönümü nedeniyle tüm yurtta anmalar yapıldı. Bu kapsamda Beykoz'da yoğun seçim çalışmaları yapan AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın da, ilçedeki Mehmet Akif Ersoy Şiir Müzesi'ne anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. Aydın görevlilerle beraber buradaki döneme ait şiirleri ve eserleri tek tek inceleyerek bilgi aldı.

Tavana asılan eserler ve posta kutularındaki mektuplar dikkat çekti

Müzeye gelen vatandaşlarla da bir süre sohbet eden başkan adayı Aydın, ziyaret defterini de imzalamayı ihmal etmedi. Tavana asılan eserleri de büyük bir dikkatle inceleyen Aydın, müzedeki şairlerin birbirlerine yazdıkları mektupların bulunduğu posta kutularına baktı. Ersoy'un hayatı hakkında görevlilerden bilgi alan Aydın, ardından müzeden ayrıldı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 03:17 Kaynak: İHA

Beykoz, Mehmet Akif Ersoy, Aydın, Politika
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