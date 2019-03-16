Son Dakika Haberleri: Murat Aydın'dan Mahmuşevketpaşa Köyüne Hayvan Barınağı Müjdesi

Murat Aydın'dan Mahmuşevketpaşa Köyüne Hayvan Barınağı Müjdesi

1 saat önce

Murat Aydın'dan Mahmuşevketpaşa köyüne hayvan barınağı müjdesi Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, Polonezköy'de seraları inceledi Mahmutşevketpaşa'daki derme çatma hayvan barınaklarını da ziyaret eden Aydın bilgi aldıİSTANBUL - AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın,...

Murat Aydın'dan Mahmuşevketpaşa köyüne hayvan barınağı müjdesi
Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, Polonezköy'de seraları inceledi
Mahmutşevketpaşa'daki derme çatma hayvan barınaklarını da ziyaret eden Aydın bilgi aldı

İSTANBUL - AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, Polonezköy'de kurulan seralarda incelemelerde bulundu. Aydın buradan da Mahmutşevketpaşa'daki derme çatma hayvan barınaklarını ziyaret ederek hayvanları sevip, köye büyük bir hayvan barınağı kurulacağı müjdesini verdi.
31 Mart Yerel Seçim çalışmaları kapsamında ilçeyi karış karış gezen AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, Polonezköy'de görevlilerle beraber kurulu seraları inceledi. Binlerce kare üzerine kurulan seraları gezerek görevlilerden bilgi alan Aydın, arazideki malzemeleri görünce alana kaç sera daha kurulacağı sayısını aldı.
Mahmutşevketpaşa'ya hayvan barınağı sözü
Aydın ardından Mahmutşevketpaşa köyündeki hayvan barınaklarını ziyaret etti. Buradaki hayvanseverlerden bilgi alan Başkan adayı Aydın, alana büyük bir hayvan barınağı kurulacağı sözünü verdi. Hayvanları sevmeyi de ihmal etmeyen Aydın, ardından buradan ayrıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 11:14 Kaynak: İHA

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