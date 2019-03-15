Son Dakika Haberleri: Murat Aydın'dan Yaşlı Adamın Sorusuna "Tayyip Erdoğan'ın Partisindenim" Göndermesi

Murat Aydın'dan Yaşlı Adamın Sorusuna "Tayyip Erdoğan'ın Partisindenim" Göndermesi

39 dakika önce

İncirköy'de esnafları tek tek ziyaret eden AK Parti Beykoz Belediye Başkan adayı Murat Aydın, vatandaşlara mikrofon uzatıp sorunlarını dinledi.

Murat Aydın'dan Yaşlı Adamın Sorusuna
İncirköy'de esnafları tek tek ziyaret eden AK Parti Beykoz Belediye Başkan adayı Murat Aydın, vatandaşlara mikrofon uzatıp sorunlarını dinledi. Ziyaretlerde Aydın, yaşlı bir adamın "Hangi partiye bağlısın?" sorusuna, " Tayyip Erdoğan'ın partisindenim, AK Parti" diye yanıt verdi.

31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında çalışmalarını hızlandıran AK Parti Beykoz Belediye Başkan adayı Murat Aydın, İncirköy'de esnafları ziyaret etti. Vatandaşlarla tokalaşan Aydın, onlara mikrofon uzatarak sorunlarını dinledi. Esnaflar ve vatandaşlar tarafından sıcak bir şekilde karşılanan Aydın'ın samimi tavırları vatandaşların gönlünü kazandı. Ziyaretler kapsamında bir kahvehaneye giren Aydın, kemençeyle karşılandı. Bir süre kemençe dinleyen Aydın, horon tepen vatandaşları da izledi. Vatandaşlarla fotoğraf çektirmeyi ihmal etmeyen Aydın, marketinden kuaförüne, kuyumcusundan marketine gezmedik yer bırakmadı.

"Tayyip Erdoğan'ın partisindenim"

Saatler geçirdiği semtte yolda gördüğü vatandaşlardan iş yerlerine uğramadık yer bırakmayan Başkan adayı Aydın, çocukların da elini tek tek öptü. Semtte elini mikrofonu alan Aydın, hem gezdi hem de esnaflara işlerinde kolaylık diledi. Florya kuşu ile yoldan geçen bir vatandaşa da mikrofon uzatan Aydın, Beykoz bahçesi projesinden bahsederek, hayvanların da yaşam alanı olacağını söyledi. Aydın, karşılaştığı yaşlı bir adamın "Hangi partidensin?" sorusuna, "Tayyip Erdoğan'ın partisindenim, AK Parti" diye yanıt verdi. Yaşlı adam aldığı cevap karşısında memnun kalırken, Aydın ziyaretlerinin ardından semtten ayrıldı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 09:13 Kaynak: İHA

AK Parti, Murat Aydın, Aydın, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bayılan Vatandaşın Yardımına Koşanlar, Gerçeği Öğrenince Hızla Uzaklaştı İYİ Partili Koray Aydın'dan Seçime Günler Kala İddialı Sözler: Ankara Bitti, İstanbul'da da İmamoğlu Öne Geçti

Zafer Çika'nın Cenazesinde Büyük Saygısızlık! Erdoğan'dan Akşener'e: Tayyip Erdoğan Böyle Bir Şeye Tahammül Edemez
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.3.2019 09:52:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Murat Aydın'dan Yaşlı Adamın Sorusuna "Tayyip Erdoğan'ın Partisindenim" Göndermesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]