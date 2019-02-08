Murat Aydın, Dereseki'de Eline Bastonu Aldı ve Festival Sözü Verdi

Murat Aydın, Dereseki'de eline bastonu aldı ve festival sözü verdiİSTANBUL - AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, partisinin Dereseki ve Akbaba Mahallelerindeki seçim irtibat bürolarını ziyaret etti.

Murat Aydın, Dereseki'de eline bastonu aldı ve festival sözü verdi



İSTANBUL - AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, partisinin Dereseki ve Akbaba Mahallelerindeki seçim irtibat bürolarını ziyaret etti. Başkan Aydın, "Beykoz'un sorunlarıyla ilgili olarak durmadan çalışacağız" dedi.

AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi temaslarını sürdürüyor. Murat Aydın bu bağlamda, AK Parti'nin Dereseki ve Akbaba Mahallelerinde bulunan seçim irtibat bürolarını ziyaret etti. Bu noktalarda gerçekleştirdiği toplantılarda vatandaşların sorunlarını tek tek dinleyen Başkan Aydın, yanına gelen bir baston ustasıyla sohbet etti, eline bastonu alarak Beykoz'da 3 ay boyunca sürecek festivallerin sözünü verdi. Beykoz'un sorunlarının çözülebilmesi için çok çalışacaklarını söyleyen Aydın, "Önümüzdeki 5 yıl boyunca durmadan çalışacağız." dedi.

"Durmadan çalışacağız"

İktidarın desteğini arkasına almayan hiçbir parti ya da kişinin buradaki sorunları çözme noktasında yeterli çalışmayı yapamayacağını söyleyen Murat Aydın, "Nasip olur da vatandaştan yetki alırsak Beykoz'un sorunlarıyla ilgili olarak önümüzdeki 5 yıl boyunca durmadan çalışacağız. Aday olacak kişi kim olursa olsun iktidarla birlikte hareket etmesi, iktidarın da sorunları çözme isteği olması gerekiyor. Bizde o istek var, iktidarla alakalı problem de yok. Cumhurbaşkanımızı seçtik, 4 yıldan uzun bir süre daha hizmete devam edecek. O süreçte bizler gidecek, sorunlarımızı kendisine anlatacak, gerekli yeni yasaların çıkmasına gayret edeceğiz ve sorunların çözümü yolunda adım atmış olacağız" şeklinde konuştu.

"3 ay boyunca sürecek festivaller yapacağız"

İlçenin istihdamına, ticaretine ve gelişimine katkı sağlayacak çalışmalardan biri olan '3 ay sürecek festival' projesinden bahseden Başkan Aydın, "Beykoz'da heyecanlanmamak mümkün değil. Bir taraftan sorunlarımız, diğer taraftan da bu sorunları çözme yolunda bizi motive edecek birçok avantajımız var. Allah nasip eder, sizler bize yetki verirseniz, bir taraftan Beykoz'un sorunlarını çözmekle ilgili çalışacağız, diğer taraftan da Beykoz'un istihdamına, ticaretine katkı vermek, buranın zenginleşmesini sağlamakla ilgili, mayıs ayında başlayıp eylül ayı başına kadar devam edecek olan festivaller yapacağız. Örneğin, Dereseki'de 'su ve baston' festivali yapacağız. Burada çok güzel sularımız da var. Baston almaya gelenlere suyumuzdan ikram edeceğiz. Böylelikle İstanbul, burayı duymuş olacak. Bu şehrin potansiyelini harekete geçirecek, burada yaşayan insanları daha mutlu etmek, daha zengin kılmakla ilgili adımlar atmak lazım. İşte festivalleri onun için yapacağız. Belediye olarak 3 ay boyunca her hafta bir festival gerçekleştireceğiz" dedi.

Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, konuşmasının ardından partililerle fotoğraf çektirdi.

Son Dakika » Yerel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Ünlü Jokey, Yengesine Tecavüzden 20 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı

Son Dakika! Bakan Dönmez: Soma'da Bir Ay İçinde 2 Bin 400 Maden İşçisi Kadroya Alınacak

Trump'tan Türkiye'yi Kızdıracak Rahip Bronson Çıkışı: Bıraksanız İyi Olur Dedim, Bıraktılar