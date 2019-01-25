Son Dakika Haberleri: Murat Aydın, "Hava Soğuk Üşümeyin" Dedi, Vatandaşın Boynuna Kendi Elleriyle Atkı Taktı

Murat Aydın, "Hava Soğuk Üşümeyin" Dedi, Vatandaşın Boynuna Kendi Elleriyle Atkı Taktı

1 saat önce

AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, Göksu ve Mahmutşevketpaşa'da esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Murat Aydın,
AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, Göksu ve Mahmutşevketpaşa'da esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Aydın, beraberinde getirdiği atkıları vatandaşların boynuna kendi elleriyle taktı, "Hava soğuk, üşümeyin" dedi.

AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi çalışmalarına devam ediyor. Başkan Aydın, bu bağlamda Göksu ve Mahmutşevketpaşa mahallelerini ziyaret etti, ziyaret renkli görüntülere sahne oldu. Bölgedeki esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Aydın, beraberinde getirdiği atkıları kendi elleriyle onların boynuna taktı, esnaf ve vatandaşlar da Başkan Aydın'a teşekkür etti. Selamlaşmak için girdiği her mekanda güler yüzle karşılanan Aydın, çok çalışma ve sorunlarla ilgilenme sözü verdi. Aydın'a, vatandaşlardan yerel seçimlerde tam destek sözü geldi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 02:45 Kaynak: İHA

Politika
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