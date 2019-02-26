Son Dakika Haberleri: Murat Aydın İlçe Belediye Meclis Üyesi Aday Adaylarıyla Bir Araya Geldi

Murat Aydın İlçe Belediye Meclis Üyesi Aday Adaylarıyla Bir Araya Geldi

2 saat önce

AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, partisinin ilçe belediye meclis üyesi aday adaylarıyla restoranda bir araya geldi.

Murat Aydın İlçe Belediye Meclis Üyesi Aday Adaylarıyla Bir Araya Geldi, System.String[]
AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, partisinin ilçe belediye meclis üyesi aday adaylarıyla restoranda bir araya geldi. Adaylarla sohbet eden Aydın, onlara başarılar diledi.

31 Mart Yerel Seçimlerine sayılı günler kala AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Başkan adayı Aydın, meclis üyesi aday adaylarıyla Beykoz Korusu Sosyal Tesisleri'nde bir araya geldi. Burada adaylarla sohbet eden Aydın onlara başarılar dilerken, adaylar da Başkan adayı Aydın'a seçimlerde başarılar diledi. Sıcak ve samimi bir ortamda geçen buluşma, AK Parti Beykoz İlçe Başkanı Hanefi Dilmaç'ın kısa bir selamlama konuşmasının ardından son buldu. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 02:57 Kaynak: İHA

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