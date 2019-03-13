Murat Aydın'ın Balıkçıda Yaptığı Espri Vatandaşları Kahkahaya Boğdu

Onçeşmeler'de esnafı tek tek ziyaret eden AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın balıkçının, "Bu balıklar Bayburt'tan" demesi üzerine "Bayburt'a deniz gelmiş" esprisi vatandaşları kahkahaya boğdu.

Onçeşmeler'de esnafı tek tek ziyaret eden AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın balıkçının, "Bu balıklar Bayburt'tan" demesi üzerine "Bayburt'a deniz gelmiş" esprisi vatandaşları kahkahaya boğdu. Yaşlı bir adamın ise Aydın'a doğduğu günü düşünerek hesaplaması ise duyanları şaşırttı.



31 Mart Yerel Seçim çalışmaları kapsamında esnaf ziyaretlerine daha da ağırlık veren AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, Onçeşmeler mevkiinde esnafları tek tek ziyaret etti. Vatandaşlarla tokalaşarak onlarla sohbet eden Aydın, sorunlarını da dinlemeyi ihmal etmedi. Gittiği yerlerde sıcak bir şekilde karşılanan Aydın'ın samimi tavırları da vatandaşların gönlünü kazandı. Ziyaretler kapsamında Aydın, ilk olarak bir balıkçı dükkanına girdi. Burada balıkların nereden geldiğini sorduğu balıkçının, "Bayburttan" demesi üzerine Aydın da geri durmayarak, "Bayburt'a deniz gelmiş" diyerek espri yaptı. Esprinin ardından balıkların fiyatlarını soran Aydın, içeriye gelen vatandaşlarla da sohbet etti.



"Yazılım üreten nesil yetiştirmemiz lazım"



Aydın, ziyaretleri sırasında bir kafeteryaya girerek vatandaşlara da selam verdi. Esnaflarla da bol bol sohbet eden Aydın, fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi. Yaşlısından gencine, çocuğundan kadınına her kesimle görüşen Başkan adayı Aydın, buradan bir kahvehaneye gitti ve vatandaşların imar ile mülkiyet sorunlarıyla ilgili olarak çözüm yoluna gireceklerini ifade etti. Cep telefonu satışı yapan bir dükkana da giren Başkan Aydın, telefonundaki özel bir yazılımdan bahsederek, belediye işlemlerinin bu yazılım üzerinden yaptığını belirtti. Balıkçısından kahvehanesine, marketinden kuaförüne gezmedik yer bırakmayan Murat Aydın, vatandaşların gönlünü kazandı.



Makineyi alıp muhabiri fotoğrafladı



Başkan adayı Murat Aydın, seçim çalışmalarını takip eden kadın bir muhabirin elinde fotoğraf makinesi görünce makineyi istedi. Aynı zamanda Türkiye Fotoğraf Vakfı'nın Başkanı da olan Aydın, genç muhabirin birkaç kare fotoğrafını çekti. Buradan bir bijuteriye giren Aydın, işyeri sahibiyle Beykozspor'un da sorunlarını konuştu. Aydın'dan çözüm bulmasını isteyen esnaf, "Beykozspor'a gelir kaynağı lazım. Yöneticilerin Beykozspor'un bu halinden kurtulması için el ele vermesi gerekir demeli" ifadelerini kullandı.



Doğum tarihinden doğduğu günü hesaplayan vatandaş Aydın'ı şoke etti



Uzun saatlerde semtte ziyaretlerini sürdüren Başkan adayı Aydın, bir fotoğrafçı dükkanına girerek tabloları da inceledi. Ardından Aydın, Sevenler Çay evine girerek vatandaşlarla uzun uzun sohbet etti. Sohbetin sonrasında yaşlı bir adamın sorunlarını dinleyen Aydın, aynı adamın daha sonra herhangi bir teknolojik alet kullanmadan doğum tarihinden doğduğu günü hesaplayabildiğini öğrendi. Doğum tarihini adama söyleyin Aydın, doğduğu günü duyunca şaşırdı. Yaşlı adamın elini öpen Aydın, ona sağlıklı uzun ömürler diledi. İşyerlerinde gördüğü hayvanları da tek tek seven Aydın, girdiği bir taksi durağında yine eline bas-konuş sistemini alarak seyirdeki taksi şoförlerine kolaylık diledi. - İSTANBUL

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Gözü Dönmüş Eş, Karısının İş Yeri Önünde Kendini Yakmaya Çalıştı

Bodrum'da Gündüz Vakti Sokağa İnen Domuz Sürüsü Görenleri Şaşkınlığa Uğrattı

Camideki Mesaisini Bitirip Aracına Binen Dilenci, Görenleri Şaşkına Çevirdi

Mehmet Özhaseki'den "Ankaralı Değil" Diyenlere Yanıt: Atatürk Selanik'te Doğmuş, Ne Yapalım Yani