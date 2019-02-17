Murat Aydın
'ın evine gittiği Emine teyze gözyaşlarına boğuldu
Başkan adayı Aydın, Emine teyzenin çay davetini geri çevirmedi
Emine teyzenin Aydın'a sarılarak, "İnşallah sonsuza kadar Beykoz
'da kalırsın" demesi duygulandırdı
İSTANBUL - AK Parti
Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, Elmalı
'da vatandaşlarla tokalaşırken, kendisine pencereden seslenip çay içmek için evine davet eden Emine teyzenin isteğini geri çevirmedi. Aydın'ın evine geldiğini gören kadın sevinç gözyaşlarına boğularak, "İnşallah sonsuza kadar Beykoz'da kalırsın. Cumhurbaşkanını görürsen ona benim için sarıl" demesi duygulandırdı.
31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında ilçeyi karış karış gezen ve her akşam mahallelerde vatandaşlarla buluşan AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, Elmalı'da vatandaşlarla mahalle buluşması gerçekleştirdi. Buluşma öncesi kendisini dışarıda karşılayan vatandaşlarla tokalaşan Aydın'a evinin penceresinden seslenen 61 yaşındaki Emine Kansız, büyük bir istekle çaya davet etti. Programdan sonra gelme sözü vermesi üzerine Aydın, buluşma biter bitmez Emine teyzenin evine gitti. Başkan adayı Aydın'ı karşısında görünce sevinç gözyaşlarına boğulan kadın, "İnşallah yüzümüzü güldürürsün, rabbimden dileğim Beykoz'da sonsuza kadar kalasın" demesi Aydın'ı da duygulandırdı.
"Cumhurbaşkanımızı görürsen, benim sana sarıldığım gibi sende ona sarıl"
Aydın'a duyduğu yoğun sevgi karşısında Emine teyze; "Cumhurbaşkanımızı görürsen, benim sana sarıldığım gibi sende ona sarıl. Bizim insanımıza bir dilim ekmek versen seni sırtında taşır. Şu an kalp krizi geçirecek durumdayım. Ne kadar sevindim bilemezsin. Bizim Cumhurbaşkanımız böyle herkesin evine misafir oluyor. Bizde onu oradan indirmiyoruz. Çünkü Cumhurbaşkanımız kimseyi ayrım etmiyor. Sen de onun gibi ol, halkına kapılarını aç. Sen halkını öyle sev ki, bu halk seni bu şekilde sevsin. Cumhurbaşkanım gibi ol onun yolundan git. Beni kırmadın geldin, biz böyle belediye başkanları istiyoruz" dedi.
Aydın daha sonra Emine teyzenin eşi Murat Kansız ile de tanıştı. Aralarında oluşan yoğun sevgiyle birbirleriyle sohbet eden Aydın, Kansız çiftine teşkilattaki birimlerin başkanlarını tanıştırdı. İkram edilen çayları içen Murat Aydın sohbetin ardından evden ayrıldı.