Murat Aydın: " Köylerimizde Kent Tarımını Canlandırılacağız"

Murat Aydın: " Köylerimizde kent tarımını canlandırılacağız"İSTANBUL - AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, AK Parti'nin Göksü ve Mahmut Şevket Paşa seçim irtibat bürolarını ziyaret etti.

Murat Aydın: " Köylerimizde kent tarımını canlandırılacağız"



İSTANBUL - AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, AK Parti'nin Göksü ve Mahmut Şevket Paşa seçim irtibat bürolarını ziyaret etti. Aydın, "Bilgi Evleri'yle gençler, kötü alışkanlıklardan uzak tutulacak" dedi.

AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, partisinin Göksu ve Mahmut Şevket Paşa'da bulunan seçim irtibat büroları ile Anadolu Hisarı İdman Yurdu Spor Tesislerini ziyaret etti. Başkan Aydın, gençleri madde bağımlılığından uzak tutacak 'Bilgi Evleri' ve bölgede istihdama katkı sağlayacak tarım projelerinden bahsetti. Aydın, "Gençlerimizin kötü alışkanlıklarla karşılaşmaması için çalışacağız" dedi.

'Bilgi evleri ' ile gençler kötü alışkanlıklardan uzak tutulacak

Gençlerin, çocukların kötü alışkanlıklardan uzak tutulmasının yolunun, onlara okul ve evin dışında üçüncü bir mekan sunmaktan geçtiğini söyleyen Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, "Biz, çocuklarımızın sokaklarda kalmaması için, kötü alışkanlıklarla karşı karşıya gelmemeleri için, okul ve evin dışında vakit geçirebilecekleri 'Bilgi Evleri'ni projesini başlattık. Zeytinburnu'nda başlattığımız bu projeyi burada da uygulayacağız. Buralar daha ziyade gözden uzak mekanlar olarak biliniyor. Amacımız burada hayatı daha mutlu ve huzurlu kılmaktır. Onunla ilgili burada imkanlar ölçüsünde yapılacak ne varsa onları yapmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

"Köylerimizde kent tarımıın canlandıracağız"

İstihdama katkı sağlayacak projelerden birinin de köylerdeki kent tarımının canlandırılması olduğunu belirten Başkan Murat Aydın, "Beykoz'da yaşamı kolaylaştırmamız, Beykoz'da mutluluğu artırmakla ilgili yeni projeleri hayata geçirmemiz, yeni beklentilere, Beykozlunun hayallerine cevap vermemiz gerekiyor. Bunlarla ilgili çalışmalar içerisinde olmamız gerekiyor. Beykoz'un çok büyük bir potansiyeli var. İçinde olanlar bunu göremeyebilir ama dışarıdan bakıldığı zaman inanılmaz bir potansiyeli var. Beykoz'da suyu kaynağından içebiliyorsunuz. İstanbul'un neresinde var böyle bir imkan. Sebzeyi meyveyi bahçeden toplayabiliyor, mevsiminde kirazı dalından kopartıp yiyebiliyorsunuz, işte bu avantajlar var. Belediye, kurulacak olan sağlık müdürlüğünün denetiminde sağlıklı ve doğal üretim, alım garantili üretim desteklenecek, köylerimizde kent tarımı canlandırılacak. Bu da istihdama katkı sağlamış olacak" şeklinde konuştu.

Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın konuşmasının ardından, kendisini dinlemeye gelenlerle fotoğraf çektirdi.

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