Murat Aydın, "Tek Yürek" Dizisi Oyuncularının Hikayesini Anlattı

AK Parti Beykoz Belediye Başkan adayı Murat Aydın, TRT 1'de yayınlanan "Tek Yürek" dizisine konu olan antrenör ve sporcular ile İlim ve Kardeşliğe Adım Derneğini ziyaret etti.

AK Parti Beykoz Belediye Başkan adayı Murat Aydın, TRT 1'de yayınlanan "Tek Yürek" dizisine konu olan antrenör ve sporcular ile İlim ve Kardeşliğe Adım Derneğini ziyaret etti. Başkan adayı Aydın, "Bu dizi bağımlı olan veya amaçsız olan gençlere bir çıkış yolu gösteriyor. Azmin ve bilgiyle donanmanın insanı getirebileceği başarılı noktaları göstermeleri bakımından bu ciddi bir örnektir. Benzer birçok hikayeyi biz Beykoz'da yazmayı arzu ediyoruz" dedi.



31 Mart Yerel Seçimleri'ne sayılı günler kala dernek ziyaretlerine de ağırlık veren AK Parti Beykoz Belediye Başkan adayı Murat Aydın, İlim ve Kardeşliğe Adım Derneğini ziyaret etti. Dernek yöneticileri ve gençlerle oturan Başkan adayı Aydın, onlarla tokalaştıktan sonra uzun süre sohbet etti. Gençlerden seçimlerde destek sözü isteyen Aydın, bağımlılıkla mücadele konusunda anlatırken, TRT 1'de yayınlanan "Tek Yürek" dizisinin hikayesinden bahsetti. Diziye konulan Zeytinburnu Belediyesi Buz Hokeyi Takımı oyunculardan Ferhat ve Faruk ile takımın başkanı ve aynı zamanda Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı olan Halit Albayrak ile dernek programına katılan Aydın, burada onları gençlere tanıttı.



"Benzer birçok hikayeyi biz Beykoz'da yazmayı arzu ediyoruz"



Ardından bir konuşma gerçekleştiren Aydın, "Şimdi hikayenin nasıl başladığını bir çok kez anlattım. Ancak dizideki ana konu yaşanmış bir konudur. Diziye uygun hale gelmesi için senaryo gereği bazı yerler süsleniyor. Neticede amacı olmayan, arayış içerisinde olan hatta bir kısmı madde bağımlısı olan gençlerden o takım oluşturuldu. Sonra üniversiteli gençler ve yabancı gençlerle takviye edilerek bir araya getirildi. Bilgiyle inanç, azim ile çalışma birleştirildi, çok güzel bir hikaye yazılmış oldu. Aslında bu hikaye bizim gençlerimizin neleri başarabileceğinin hikayesidir. Kimimiz şuna kimimiz buna bağımlıyız, mesela bazılarımız telefona bazılarımız da bilgisayara bağımlıyız. Normal yaşamamızı etkilediği zaman artık onun adı bağımlılık oluyor. Oradan kurtulmak için de bazı özveri ve fedakarlıklar gerekiyor. O işi yaşamış olanların nasıl bunun üstesinden gelebileceğini de kendileri daha iyi bildiği için azimli olmak gerekiyor. Rehberliği, rol modelliği, ağabeyliği son derece önemli oluyor. Diziye konu olan takımın ilk oyuncularından Faruk ve Ferhat burada, bunlar hikayeleri yazan gençlerimizdir. Bu dizi bağımlı olan veya amaçsız olan gençlere bir çıkış yolu gösteriyor. Azmin ve bilgiyle donanmanın insanı getirebileceği başarılı noktaları göstermeleri bakımından bu ciddi bir örnektir. Tüm dünyada ilgileniyor ve takip ediyor. Zeytinburnu halkı bize yetki verdi onlarla aldığımız destekle biz gençlerimizin elinden tutmaya çalıştık. Benzer birçok hikayeyi biz Beykoz'da yazmayı arzu ediyoruz. Beykoz'da yapmak istediğimiz yaşamın daha mutlu ve huzurlu olmasıdır. Gençlerimizin ve ailelerinin gelecekle ilgili endişe taşımamasıdır" dedi. - İSTANBUL

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