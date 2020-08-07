Murat Aygen: Tercihimiz boş plaj

Aile önceki gün akşam üzeri Ortakent'teki Camel Beach'e gelerek denize girdi.
Aile önceki gün akşam üzeri Ortakent'teki Camel Beach'e gelerek denize girdi. Aygen, denizin iyice boşaldığı zamanlarda sahile gelmeyi tercih ettiklerini söyledi. Oyuncu, kızı Nil'le bol bol oyunlar oynadı.
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7.08.2020 15:45:56. #1.12#
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