Murat Bakan'dan 'Asbestli Gemi' Tepkisi: "O Gemiyi İzmir'de de Ülkemizde de İstemiyoruz"

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, bünyesinde 600 tona yakın asbest barındırdığı öne sürülen Brezilya donanmasına ait Nae Sao Paulo savaş gemisinin söküm için İzmir'in Aliağa ilçesine getirilmesine izin veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na tepki gösterdi. Bakan, "O gemiyi İzmir'de de ülkemizde de istemiyoruz. Bunun için var gücümüzle mücadele edeceğiz" dedi.

Nae Sao Paulo adlı geminin İzmir'e getirilecek olmasını daha önce TBMM gündemine taşıyan Murat Bakan, bakanlığın söküm izni verdiğinin ortaya çıkmasının ardından bugün yazılı bir açıklama yaptı.

DAHA ÖNCE TBMM GÜNDEMİNE TAŞIMIŞTI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın, konuya ilişkin daha önce verdiği soru önergesini "Bahse konu gemi ile ilgili gemi sökümcüsü/acentesi tarafından Bakanlığımıza yapılmış herhangi bir izin talebi bulunmamaktadır" diye yanıtladığını anımsatan Murat Bakan, şunları kaydetti:

"Geminin geçen yıl haziran ayında Aliağa'ya geleceği duyurulmuştu. Ulaştırma Bakanlığı, önergemize verdiği yanıtta, gemi sökümcüsünün izin talebinde bulunulmadığını açıklamıştı. Şimdi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın bir yazısı kamuoyuna yansıdı. Anladığımız kadarıyla başvuru yapılmış, Çevre Bakanlığı da görüş vermiş ve zaten hukuken öyle olması gereken şeyler 'şart' olarak sıralanıp, bu şartlarla itirazı olmadığını belirtmiş. Yani Bakanlık, sorumluluk almadığını ve almayacağını belgelemiş. Biz, bunu böyle yorumluyoruz. Tüm denetim mekanizmalarının felce uğratıldığı bu sistemde, hukuk tanımazlığın ve yaptırımsızlığın karşısında hiç kimse sorumluluk alma ihtiyacı hissetmiyor. Birileri istiyor, birileri yapıyor. Çıkabilecek herhangi küçük bir pürüzde ya da büyük bir felakette ne bu işten rant sağlayanlara ne de izin verenlere bir şey oluyor. Her şey kitabına uyduruluyor, olan alın teri ile evine ekmek götürmeye çalışan emekçinin sağlığına oluyor. Biz, ülkemizin doğasını katletmek ve halk sağlığını hiçe saymak pahasına birilerine kaynak yaratan bu sistemi de bu denetimsizliği de ifşa etmeye devam edeceğiz.

"TEMKİNLİ İZNİ GERİ ÇEKİN"

Asbest içeren gemilerin söküm işlemlerinin yapıldığı işletmelerde çalışan işçilerin çalışma koşulları, asbeste maruz kalınması sonucunda oluşan meslek hastalıkları ve halk sağlığı kapsamındaki sorularımızı yanıtsız bırakan Sağlık Bakanı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'na sorularımızı tekrar yönelteceğiz. Çevre Bakanı'nın en son önergeme verdiği yanıttaki verilere göre; 2016-2020 yıllarında, yani 5 yılda Türkiye'de 714 gemi sökümü yapıldı, 74 bin 226 ton tehlikeli atık ve toplam 241 bin 970 kg asbest bertaraf edildi. Bu geminin bünyesinde 600 ton asbest olduğu iddia ediliyor. Yani Türkiye'nin 5 yılda bertaraf ettiği asbestin iki katı, sadece bu gemide olduğu söyleniyor. Çevre Bakanlığı'na verdiği bu 'temkinli' izni geri çekmesi için çağrı yapıyoruz. O gemiyi İzmir'de de ülkemizde de istemiyoruz. Bunun için var gücümüzle mücadele edeceğiz."