Murat Bakan, İki Günde 5 Polisin İntihar Ettiğini Açıkladı: "Yeter Artık. Süleyman Soylu, Emniyet Teşkilatı Yasta, Sen Magazin Programına Çıkıyorsun...

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, son iki günde beş polis memurunun intihar ettiğini belirtti ve "Yedi yıldır Meclis kürsüsünden söylediklerimiz, verdiğimiz soru önergeleri… Polis intiharları araştırılsın dedik, reddettiler. ve bugün polisler intihar etmeye devam ediyor. Yeter artık. Süleyman Soylu, Emniyet Teşkilatı yasta, sen magazin programına çıkıyorsun sabah, 'Hayata Gülümse' diye. Hiç mi vicdanın yok. Olmaz olsun senin gibi Bakan" dedi.

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, yaptığı açıklamada; son iki günde beş polis memurunun intihar ettiğini açıkladı. Murat Bakan, "İntihar eden polislerden birinin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde boş bir odada intihar ettiğini ve bir not bıraktığını; bıraktığı notta, bazı amirlerin isimlerini vererek mobbing gördüğü iddialarını yazdığını" aktardı.

Murat Bakan, şunları söyledi:

"Gün geçmiyor ki bir polis intiharı haberiyle karşılaşmayalım. Türkiye'de en çok intihar eden meslek grubu polisler. İki gün içinde beş polis intihar etti. Bir tanesi dün Enes kardeşimiz, Vatan Emniyet'te, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde hayatına son verdi ve geride bir not bıraktı. O not, bugüne kadar bizim söylediklerimizi haykırıyordu açıkça.

Yedi yıldır Meclis kürsüsünden söylediklerimiz, verdiğimiz soru önergeleri, 2021 ve 2022 yılında verdiğimiz meclis araştırma önergelerinde söylediklerimiz… AKP ve MHP oylarıyla reddedilen… Polis intiharları araştırılsın dedik, reddettiler.

Ve bugün polisler intihar etmeye devam ediyor. Arkasında bıraktığı not, aslında bizim yabancı olduğumuz bir not değil. Biz o notun, intihar mektubunun benzerini gencecik yaşında hayatına son veren Semanur'da gördük, Mehmet Ali Bulut'ta, gencecik Cumhurbaşkanlığı koruması, onda gördük. Şırnak'ta hayatına son veren Özel Harekat Polisi Alpaslan Soylu'da gördük, Murat Sucu'da gördük. Yeter artık. Süleyman Soylu, Emniyet Teşkilatı yasta, sen magazin programına çıkıyorsun sabah, 'Gülümse Türkiyem', 'Gülümse Hayat' (Hayata Gülümse) diye. Hiç mi vicdanın yok. Olmaz olsun senin gibi Bakan."