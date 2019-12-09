Son Dakika Haberleri: Murat Boz'dan o iddialara yanıt
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Murat Boz'dan o iddialara yanıt

6 saat önce

Engelli otoparkına park edilen "BOZ" plakalı araç sosyal medyada tepkilere neden olmuştu.

Murat Boz'dan o iddialara yanıt, System.String[]

Engelli otoparkına park edilen "BOZ" plakalı araç sosyal medyada tepkilere neden olmuştu.


Ünlü şarkıcı, engelli otoparkına park edilen "Boz" plakalı aracın, kendine ait olmadığını dile getirdi.


Boz, Instagram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada: "Engelli otoparkına park ettiğim yönünde çıkan haberler asılsızdır. "BOZ" plakalı bir aracım yoktur" dedi.

Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 06:47 
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