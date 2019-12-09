Murat Boz'dan o iddialara yanıt
6 saat önce
Engelli otoparkına park edilen "BOZ" plakalı araç sosyal medyada tepkilere neden olmuştu.
Engelli otoparkına park edilen "BOZ" plakalı araç sosyal medyada tepkilere neden olmuştu.
Ünlü şarkıcı, engelli otoparkına park edilen "Boz" plakalı aracın, kendine ait olmadığını dile getirdi.
Boz, Instagram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada: "Engelli otoparkına park ettiğim yönünde çıkan haberler asılsızdır. "BOZ" plakalı bir aracım yoktur" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 06:47
Esenyurt'ta zihinsel engelli kızı tacizden liseliler kurtardı Esenyurt'ta zihinsel engelli genç kızı tacizden lise öğrencileri kurtardı Mucize Doktor dizisine dahil olan 'Doktor Ela', sosyal medyada gündem oldu Esenyurt'ta taciz iddiasına meydan dayağı