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Murat Boz, Deren Talu aşkıyla ilgili ilk kez konuştu!
6 saat önce
İkilinin katıldıkları bir partide yakınlaştıkları ve sonrasında ilişkilerinin aşka dönüştüğü iddiaları çok konuşuldu.
İkilinin katıldıkları bir partide yakınlaştıkları ve sonrasında ilişkilerinin aşka dönüştüğü iddiaları çok konuşuldu. Murat Boz, Deren Talu ile çıkan aşk iddialarıyla ilgili sessizliğini bozdu. İşte detaylar!
Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 12:59
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