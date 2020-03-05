Murat Boz, Deren Talu aşkıyla ilgili ilk kez konuştu! - Son Dakika
Son Dakika Magazin Murat Boz, Deren Talu aşkıyla ilgili ilk kez konuştu! - Son Dakika Magazin

Murat Boz, Deren Talu aşkıyla ilgili ilk kez konuştu!

6 saat önce

İkilinin katıldıkları bir partide yakınlaştıkları ve sonrasında ilişkilerinin aşka dönüştüğü iddiaları çok konuşuldu.

Murat Boz, Deren Talu aşkıyla ilgili ilk kez konuştu!, System.String[]

İkilinin katıldıkları bir partide yakınlaştıkları ve sonrasında ilişkilerinin aşka dönüştüğü iddiaları çok konuşuldu. Murat Boz, Deren Talu ile çıkan aşk iddialarıyla ilgili sessizliğini bozdu. İşte detaylar!

Deren Talu, Murat Boz, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 12:59 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Murat Boz, Deren Talu ile aşk yaşadığını yalanladı
Annesiyle fotoğraf paylaşan Nusret, kadınları 8 Mart'ta mekanlarında ücretsiz ağırlayacak Kalp krizi geçiren ünlü oyuncu Levent Can, sağlık durumuyla ilgili sosyal medyadan bilgi verdi MEB Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu, Öğretmen dizisine tepki gösterdi: Fiyasko

Son Dakika Haberleri
18:39 Nusret Gökçe'den "Kadınlar Günü" jesti
17:50 Annesiyle fotoğraf paylaşan Nusret, kadınları 8 Mart'ta mekanlarında ücretsiz ağırlayacak
17:43 Tiyatrokare oyunları izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor
17:20 Kalp krizi geçiren ünlü oyuncu Levent Can, sağlık durumuyla ilgili sosyal medyadan bilgi verdi
16:56 Bir evlilik, iki aşk, üç bela, 9 Kere Leyla!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2020 19:23:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Murat Boz, Deren Talu aşkıyla ilgili ilk kez konuştu! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]