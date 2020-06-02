Murat Boz, bir hayranının "Çok merak ediyoruz. Ne olur bizi kırma. Haberler çıkıyor. Hayatında biri var mı? sorusunu "Merak etmenizi çok iyi anlıyorum. Hayatımda kimse yok. Olduğunda zaten bilirsiniz. Açıklarım" diyerek cevapladı.
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2.06.2020 19:40:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Murat Boz: Hayatımda kimse yok - Son Dakika